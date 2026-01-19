Ausl, torna per il secondo anno Stelle Sonanti-Musica nei luoghi di cura

Torna, per il secondo anno consecutivo, la rassegna Stelle Sonanti-Musica nei luoghi di cura. Un percorso che offre un’esperienza di benessere a pazienti e utenti dei servizi sanitari, ai loro familiari e ai professionisti, sfruttando il potere terapeutico e trasformativo della musica.

Come nell’anno appena terminato, i concerti offerti dall’Azienda Usl di Piacenza, in collaborazione con gli Amici della Lirica di Piacenza e l’Orchestra Dedicata di Parma, saranno undici. Oltre all’appuntamento di Natale e quello in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, nove concerti per nove “luoghi della salute”: Oncologia, Ematologia e centro trapianti, Ortopedia e traumatologia, Geriatria e lungodegenza, Emergenza e urgenza psichiatrica, Casa Lilla (tutti a Piacenza); Casa della Comunità di Borgonovo, ospedali di Bobbio e Fiorenzuola.

Primo concerto della serie, lunedì 26 gennaio 2026, alle 16.30, in Oncologia. Protagonista, la fisarmonica di Andrea Coruzzi.

“Stelle Sonanti – dichiara Paola Bardasi, direttore generale dell’Ausl di Piacenza – ha ottenuto un importante riscontro anche a livello internazionale: il progetto è stato infatti presentato al Congresso internazionale degli ospedali di Ginevra come esempio di umanizzazione delle cure e attenzione alla persona, in linea con altre attività aziendali orientate al benessere a 360 gradi, come la pet therapy. Un riconoscimento che ci ha fatto ancora una volta comprendere quanto sia necessario concepire i luoghi di cura come ambienti il più possibile accoglienti”.

“Il progetto – osserva Giuliana Biagiotti, presidente degli Amici della Lirica – conferma la propria missione: fare della musica un veicolo di sollievo, ascolto e vicinanza umana. Anche il nuovo ciclo di appuntamenti, con un concerto al mese, nasce da un’attenta riflessione sui diversi contesti, sugli spazi e sulle persone che li vivono quotidianamente. La seconda edizione porterà sul palco nuovi protagonisti e introdurrà alcune novità nel format, sviluppate insieme all’Orchestra Dedicata, con l’obiettivo di avvicinare ogni appuntamento ai bisogni emotivi di chi attraversa un momento delicato della propria vita. Determinante, per la realizzazione di Stelle Sonanti, il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, della Banca di Piacenza e della Fondazione Polli e Stoppani, che permettono di offrire gratuitamente questi appuntamenti”.

