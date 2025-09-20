Serie B – Bakery-Orzinuovi, la vigilia di Salvemini: “Pronti ad alzare l’asticella”

Dopo settimane di allenamenti, amichevoli e tanta attesa, il momento è finalmente arrivato: domenica 21 settembre alle ore 18 Bakery Piacenza farà il suo esordio in Serie B Nazionale nella sfida casalinga contro Orzinuovi.

Queste le parole di coach Giorgio Salvemini alla vigilia di Bakery-Orzinuovi

“Vorrei fare un applauso ai ragazzi perché hanno fatto un precampionato in crescendo. La squadra è stata brava ad alzare ogni giorno l’asticella sulle richieste ricevute”.

Il livello ora però si alza ancora con le prime partite ufficiali: “Sappiamo che affrontiamo un campionato di altissimo livello, molto duro. Abbiamo chiuso la preseason con il torneo di Legnano da cui sono arrivati spunti importanti. Ora sta a noi trasferire energia, entusiasmo ed empatia all’interno del PalaBakery per affrontare una squadra importante come Orzinuovi. Pensiamo a noi stessi, a giocare la nostra pallacanestro senza snaturarci”.

In settimana, la presentazione ufficiale Bakery al Teatro dei Filodrammatici. Un momento che ha caricato la squadra di Salvemini: “La presentazione a teatro ci ha ricordato come il mondo Bakery debba restare sempre unito. Questa maglietta biancorossa non va solo indossata, ma dobbiamo sentircela addosso. Restare tutti uniti, con fiducia, sarà fondamentale anche nei momenti più complicati della stagione”.

