Banda del bancomat in azione nella notte, colpo a segno a Roveleto ma fallisce l’assalto al Galassia

Banda dei bancomat in azione nella notte a Piacenza. Il primo colpo è andato a segno a Roveleto di Cadeo. I banditi hanno preso di mira lo sportello Postamat dell’ufficio postale della frazione. Dopo averlo fatto esplodere hanno raccolto i contanti fuoriusciti e sono fuggiti. Ancora da quantificare il bottino: delle indagini si stanno occupando i carabinieri di Fiorenzuola.

Poco dopo alcuni banditi hanno cercato di manomettere lo sportello bancomat collocato al centro commerciale Galassia di Piacenza. In quel caso, però, il colpo non è andato a segno. Per raggiungere lo sportello, infatti, i ladri hanno tentato di abbattere una saracinesca protettiva ma così facendo hanno innescato l’antifurto. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia ma i banditi erano già fuggiti a mani vuote.

Non è da escludere, considerate le tempistiche, che gli autori siano gli stessi. Indagini in corso. Alcuni giorni fa, un gruppo di malviventi aveva fatto saltare il bancomat di un istituto di credito a Trevozzo.

