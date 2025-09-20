Sul Facsal un fine settimana con Bèll e Bon Festival: buon cibo, abbigliamento e divertimento “Made in Piacenza” – AUDIO e FOTO

Un’inaugurazione dal doppio taglio: il classico taglio del nastro e il taglio dell’altrettanto classico salame piacentino. Non poteva iniziare meglio, con questo gesto simbolico, il nuovo Bèll e Bon Festival sul Pubblico Passeggio. Una prima edizione che registra già un successo di pubblico: tanti i visitatori che hanno affollato il Facsal fin dalle prime ore del mattino. Lo scenario è impressionante: una fila di stand a perdita d’occhio, tra profumi invitanti e colori. Cibo da strada di altissima qualità preparato da produttori locali, salumi DOP, abbigliamento: tutto rigorosamente Made in Piacenza. E poi incontri culturali, tavole rotonde, musica. Il tutto accompagnato dall’intrattenimento di Radio Sound. Una due giorni (il festival prosegue anche domani) di divertimento all’insegna della tradizione.

Lorenzo Aramini organizzatore dell’evento con la sua LAgency Digital Agency spiega come questa festa punti a diventare una grande tradizione piacentina: “Quest’anno sicuramente ci siamo impegnati per realizzare un qualcosa di grande. Per i prossimi anni, l’obiettivo è quello di crescere sempre di più, aumentare quella che è la nostra proposta e spingere sempre di più su Piacenza e far conoscere davvero le eccellenze piacentine“.

Tra i protagonisti della prima giornata anche il ricercatore Luca Pandelli che ha raccontato ai presenti alcuni segreti delle tradizioni culinarie piacentine. A partire ovviamente dai nostri tanto amati salumi DOP.

“La cultura del maiale sta a Piacenza come la pizza sta a Napoli. Potremmo definirlo un paragone culinario. Pensate che la produzione del maiale risale circa al 1100. È stato ritrovato presso l’abbazia di San Colombano a Bobbio, un mosaico raffigurante il rito della macellazione. Ovviamente il progresso ha fatto il suo corso, l’innovazione tecnologica ha fatto il suo corso, però in qualche modo i segreti della macellazione del nostro salame sono rimasti intatti attraverso i secoli. Ed è forse proprio questo anche il vero significato del cibo. Oltre ad essere un alimento, è proprio un vettore per le tradizioni, è un vettore per quella che è la cultura e l’identità di un popolo“.

Tra le proposte più apprezzate le t-shirt e il merchandising del brand tutto piacentino “Anvein social club“.

L’idea nasce da un gruppo di esercenti e commercianti accomunati dall’obiettivo di diffondere la tradizione piacentina attraverso la creatività e la fantasia. Il primo step è un assortimento di t-shirt, felpe e accessori ironici e simpatici, pensati per incuriosire e divertire anche nei territori fuori provincia.

Domenica 20 settembre

Come detto, la festa prosegue domani, domenica 21 settembre. Alle 9,30 corso di tonificazione e zumba insieme alla palestra Le Club. Poi colazione piacentina e dalle 11,30 entrerà in scena Radio Sound che animerà la giornata con intrattenimento e musica fino alle 19. Alle 12 si terrà il Pranzo della Domenica, progetto organizzato da Anci e dai ministeri della Cultura e dell’Agricoltura. Alle 14,30 la grande gara di briscola a sostegno della Casa di Iris. Poi ancora lo spettacolo dello show cooking. Dopo l’incontro “Piacenza terra che ci piace”, ancora musica e in chiusura il concerto dei Deja Vu alle 21.

Insomma, un vasto e ricco programma tutto piacentino, a cui non poteva mancare, come visto, anche la radio di Piacenza, la nostra Radio Sound.

