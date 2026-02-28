Fabbrico – Fiorenzuola 1-0: grande occasione sprecata per i rossoneri

Il Fiorenzuola di mister Araldi esce sconfitto nell’anticipo di oggi pomeriggio contro il Fabbrico: decisiva la rete di Budriesi al 12esimo del primo tempo per i padroni di casa.

Si ferma dopo 10 risultati utili e 5 vittorie consecutive il cammino dei rossoneri verso la vetta, che rimane distante 4 punti ma con una gara giocata in più.

Le parole di mister Araldi al termine di Fabbrico – Fiorenzuola

Grandissima occasione sprecata per il Fiorenzuola

E’ un Fiorenzuola che vede terminare la propria striscia di risultati utili consecutivi proprio nel momento decisivo della stagione: l’anticipo con il Fabbrico sarebbe stata l’occasione giusta per ottenere la sesta vittoria di fila e mettere ulteriore pressione al Nibbiano capolista in vista della sua gara di domani.

Invece il Fiorenzuola esce sconfitto 1-0 dalla formazione di mister Nazzani. La rete di Budriesi, al 12esimo del primo tempo, basta per superare i ragazzi di Araldi.

Lo scontro col Nibbiano ultima speranza per sperare ancora nel campionato

Settimana prossima sarà la partita decisiva per la stagione ma rischia anche di essere l’ultima occasione per i rossoneri per sperare di raggiungere ancora la capolista Nibbiano in testa alla classifica. Si perché i primi della classe sono impegnati domani, in casa, contro il Rolo e una vittoria porterebbe la squadra di mister Rastelli a +7 ad una settimana dallo scontro diretto.

In ogni caso, se il Fiorenzuola vuole sperare di riaprire o tenere in vita questo campionato, nel big match di domenica prossima ha un solo risultato possibile, la vittoria.

