Serie B – Bakery Piacenza all’esame Legnano, Naoni: “Proviamo a strappare altri due punti” – AUDIO

Si concluderà con la trasferta di Castellanza la settimana piena della Bakery Piacenza che, per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025, giocherà domenica 30 marzo alle ore 18:00 contro i Legnano Knights. Una settimana molto positiva quella dei biancorossi, che sono riusciti nell’impresa di battere prima Omegna e poi Lumezzane, agganciando così il treno salvezza diretta che vede Bakery Piacenza, Crema e Desio appaiate a quota 24 punti.

Concluso il mese di marzo, si prospettano le ultime quattro partite della stagione regolare. Aprile sarà inaugurato col match casalingo contro Monferrato (domenica 6 ore 18:00), che precede la trasferta in anticipo di Faenza (sabato 12 ore 20:30), il turno prepasquale a domicilio di San Vendemiano (sabato 19 ore 20:30) e l’ultimo match al PalaBakery contro Fidenza (domenica 27 ore 18:00).

Le parole di Naoni a Radio Sound

«Contro Lumezzane abbiamo conquistato due punti fondamentali per riprendere il gruppone della salvezza in una partita dura, in cui abbiamo dimostrato solidità mentale in un ultimo quarto dove si è giocato poco a basket. Arrivavamo da una partita giocata molto bene con Omegna, e quindi la carica era alta. Questi quattro punti ci hanno permesso di vedere la luce in fondo al tunnel, dopo un periodo difficile, ma adesso testa a Legnano. Siamo riusciti a ritrovare la giusta continuità, ed è fondamentale visto che ci aspettano tutte partite difficili da qui alla fine del campionato. Per battere Legnano, però, dobbiamo cercare di non fargli giocare la loro pallacanestro, e dal canto nostro cavalcare questa fiducia».