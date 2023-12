Serie B – Bakery Piacenza, con Salerno inizia il fitto calendario di dicembre – AUDIO

Inizia un mese di dicembre piuttosto impegnativo per la Bakery Piacenza, fitto di impegni importanti per il prosieguo del proprio campionato di Serie B. Dei cinque match da disputare in venti giorni, tre saranno giocati al PalaBakery; e sempre tre saranno gli incontri con i quali verranno affrontate squadre attualmente posizionate in classifica dietro ai biancorossi.

S’inizia domenica 3 dicembre al palasport piacentino, palla a due fissata alle ore 18, contro la Virtus Arechi Salerno; poi sarà la volta del turno infrasettimanale del 6 dicembre a Livorno contro la Libertas, forse la squadra più in forma in questo periodo. Successivamente doppio turno casalingo il 10 ed il 17 dicembre contro Omegna prima e Rieti dopo. Infine sabato 23 si farà visita ai cugini di Fiorenzuola per un derby a tinte natalizie.

Insomma, non ci sarà un attimo di respiro fino alla sosta per le festività, e coach Giorgio Salvemini ha senz’altro tracciato la strada da percorrere. Infatti, subito dopo la preziosa vittoria di Sant’Antimo il tecnico ha sottolineato come bisognava già proiettarsi alla partita contro Salerno. Un leitmotiv che dovrà accompagnare la squadra biancorossa da qui fino alla fine del campionato, ovvero conservare quanto di buono si fa ma pensare immediatamente alla prossima sfida, qualunque essa sia.

Le parole di Luca Manenti ai microfoni di Radio Sound

Jacopo Soviero, play della Bakery Piacenza