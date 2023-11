Dolce Natale a Borgonovo con i Mercanti di Qualità il 3 dicembre. Una domenica magica e speciale per lo shopping natalizio Made in Italy, grazie alla presenza di oltre 50 banchi in via Roma e piazza De Cristoforis. Per rendere ancora più bella la giornata presenti anche i creativi, gli artigiani e i food truck.

Dalle ore 15 grande parata di Natale per le vie del centro con zampognari e gli Elfi giocolieri con show finale, spettacoli, canti dei bambini e caldarroste. Sempre nel pomeriggio, alle ore 17: performer luminosi per l’accensione dell’albero.

Dolce Natale a Borgonovo con i Mercanti di Qualità il 3 dicembre