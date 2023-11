Serie B – Bakery Piacenza in trasferta: nel mirino l’aggancio a Sant’Antimo – AUDIO

Ritrovato il sorriso per la vittoria contro Brianza, la Bakery Piacenza è attesa da una insidiosa trasferta in quel di Sant’Antimo, domenica 25 novembre alle ore 18.00. In terra campana i piacentini sono già riusciti ad essere corsari contro Avellino, e dunque è quasi un obbligo provare a fare lo sgambetto agli avversari. Lo dice il campionato, in cui ad ogni turno si assiste ad un risultato di certo non facile da pronosticare a priori. Lo richiede la classifica, perché i ragazzi di coach Giorgio Salvemini sono attardati di sole due lunghezze proprio dalla prossima avversaria, e questo permetterebbe di risalire un po’ la china.

Ma soprattutto lo vogliono gli stessi biancorossi, proprio per trovare quella continuità di prestazioni e risultati dopo aver interrotto la striscia negativa di quattro sconfitte consecutive. Il gruppo è giovane, ma lavora sodo e non si risparmia in allenamento così come in partita. È questa la base dalla quale bisogna affrontare ogni singolo impegno, e con la quale si scenderà fino a Sant’Antimo per disputare un incontro ostico, impegnativo, ma di sicuro stimolante.

Le parole di Marchiaro ai microfoni di Radio Sound

Le parole di Wiltshire, esterno della Bakery Piacenza