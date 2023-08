Tennistavolo – A Cortemaggiore il primo torneo open nazionale con 280 pongisti

Parte nel migliore dei modi la stagione 2023-2024 per il Tennistavolo piacentino: in quel di Cortemaggiore, sotto la guida della nota società magiostrina, si disputerà il primo torneo open nazionale nel panorama e del calendario nazionale della FITET. Con tale manifestazione, il Tennistavolo Cortemaggiore dà continuità ad una credibilità organizzativa costruita nel tempo e apprezzata in tutto lo stivale. Nuovamente arriveranno nel piccolo borgo magiostrino pongisti provenienti da diverse società del Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli, Marche, Toscana, Lazio.

Il programma

SABATO 2 SETTEMBRE

ORE 9.00 OVER 4500 Maschili 5° Cat. Femminile

ORE 14.00 OVER 2000 Maschile e 4° Cat. Femminile

DOMENICA 3 SETTEMBRE

ORE 9.00 OVER 1000 Maschile e 3° Cat. Femminile

ORE 14.00 OVER 50 Maschile e 1° e 2° Cat. Femminile

L‘impianto gara: Palazzetto dello sport di Cortemaggiore con 16 campi gara.

Gli altri appuntamenti

Ottimo inizio, ma non finisce qui, perché come calendario federale Cortemaggiore sarà meta anche di un secondo appuntamento, il 30 settembre e il 1° ottobre, con un altro torneo nazionale.