Serie B – Orgoglio Piacenza! La Bakery espugna Fidenza 74-75 con una prova di cuore

Orgoglio Bakery! I biancorossi di coach Giorgio Salvemini giocano una partita di grande cuore al Pala Pratizzoli ed espugnano Fidenza. Successo per 74-75 con sorpasso finale firmato da Giannone, autore di 25 punti e di una prova da leader, a trascinare una squadra che non ha mai mollato. Ottime le prestazioni anche di Bocconcelli (17 punti, 6 su 11 dal campo) e Dore (14 punti). Piacenza sale a 8 punti in classifica, sabato 4 aprile ritorno al PalaBakery per sfidare Vicenza.
La cronaca della gara
Martini porta avanti Fidenza con due canestri di fila, il parziale iniziale di casa è di 6-0. Piacenza fatica a entrare nella gara nei primi 5 minuti (10-3), poi si sblocca alla grande con le triple di Dore e di un ispirato Bocconcelli. Giannone segna 8 punti in fila per il 14-17, Dore e Bocconcelli completano l’allungo da applausi: 16-25 a fine primo quarto.
Anche Lombardi e Banella in campo nel secondo quarto, quando la tripla di Zucca rimette vicino i parmensi (23-27). Korlatovic e lo stesso Banella (da tre) confermano la buona tattica piacentina, Borriello firma il 30-34 a metà periodo. Qui si inceppano un po’ i biancorossi, Zucca firma il controsorpasso e Ranieri dall’angolo rimette Fidenza avanti di 5. Giannone dall’arco suona la carica, Centanni fa la differenza nel momento clou prima dell’intervallo, a cui si va sul punteggio di 44-42 dopo la bomba di Dore.
Secondo tempo
Terzo quarto che parte con un 6-2 piacentino: i ragazzi di coach Salvemini non hanno intenzione di mollare e lo dimostrano con i canestri di Bocconcelli, Dore e Abba che non fanno scappare i padroni di casa. I falli iniziano a diventare un fattore, la tripla di Carnevale vale il 62-54, ricucito dai liberi di Dore e il bel canestro di Giannone, che poi segna da fuori per il -3. A fine terzo quarto distanze minime: 65-64.
Morvillo riporta avanti la Bakery a inizio quarto quarto, Ranieri risponde da 3, ma Giannone segna ancora (67-70 a 7 dalla fine). Fidenza risponde, ma lo fa anche Dore e a sua volta Scattolin: +1 di casa a 2’ dall’ultima sirena.
L’esperienza dello stesso numero 7 vale un recupero palla fondamentale in un finale in cui si segna pochissimo, ma in cui Giannone si prende i tre liberi del sorpasso dopo un fallo su tiro da fuori. Si chiude così, con l’ultima difesa di squadra, per il 74-75 di Piacenza, che può così festeggiare con i suoi tifosi che urlano in coro “Piacenza, Piacenza!”.
Prossimo impegno, per Bakery Piacenza, sabato 4 aprile alle ore 20.30, al PalaBakery, per sfidare S4 Energia Vicenza.
Foppiani Fulgor Fidenza-Bakery Piacenza 74-75
(16-25, 44-42, 65-64)
Foppiani Fulgor Fidenza: Pezzani 21, Centanni 8, Scattolin 5, Zucca 11, Martini 10, Carnevale 6, Ghidini, Caporaso N.e, Milovanovic 5, Ranieri 8, Placinschi, Mane N.e. All. Origlio.
Bakery Basket Piacenza: Dore 14, Giannone 25, Lombardi 3, Bocconcelli 17, Korlatovic 2, Morvillo 2, Borriello 2, Banella 6, Abba 4, Beccari N.e, Salvaderi N.e, Scardoni N.e. All. Salvemini.