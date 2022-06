Serie B – Campanella saluta la Bakery Piacenza: ipotesi Ruvo di Puglia?

In attesa di conoscere il domani della Bakery Piacenza tra un possibile futuro ancora in A2 e la vendita del titolo sportivo, iniziano a filtrare le prime voci sul condottiero delle ultime stagioni biancorosse: Federico Campanella. Secondo quello che abbiamo raccolto, il tecnico toscano è molto vicino a firmare con Ruvo di Puglia. La squadra barese avrebbe infatti identificato in Campanella l’uomo giusto per tentare il salto in Serie A2. Nell’ultima stagione di Serie B, Ruvo di Puglia ha conquistato il secondo posto nel girone D salvo poi sciogliersi ai playoff ed uscire al primo turno contro Faenza.