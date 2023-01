Serie B – Capitan Cecchetti presenta San Miniato-Bakery Piacenza: “Attenzione al loro impatto fisico” – AUDIO

Finalmente si riparte! Dopo quasi 21 giorni di pausa, la Bakery Piacenza di coach Marco Del Re torna in campo. I biancorossi, domenica pomeriggio alle ore 18:00, saranno in trasferta sul campo de La Patrie San Miniato nel match valido per la 14a giornata del girone C di Serie B (la penultima del girone d’andata). I toscani non stanno andando bene: occupano il tredicesimo posto in classifica, con sole 4 vittorie e 9 sconfitte, mentre Piacenza, nonostante tre sconfitte consecutive, è ancora nel gruppone di squadre che occupano il quarto posto a 14 punti. Sulla carta, quindi, può sembrare una partita semplice, ma guai a sottovalutare la trasferta pisana: i ragazzi di coach Alessio Marchini hanno vinto le ultime due partita tra le mura amiche, battendo prima Faenza (80-76) e poi Tigers Romagna (74-60).

L’intervista ad Alessandro Cecchetti, capitano della Bakery Piacenza