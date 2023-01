Volley, Gas Sales Piacenza – Roamy Alonso è rientrato in gruppo, lavoro ridotto per Yoandy Leal

Gas Sales Piacenza informa che l’atleta Roamy Alonso, uscito a Verona per infortunio al ginocchio destro durante il terzo set dei Quarti di Finale di Del Monte Coppa Italia SuperLega, dopo gli accertamenti medici è rientrato in gruppo ed è a disposizione per la gara di domenica che la squadra giocherà a Trento.

L’atleta Yoandy Leal fermo per un infortunio alla spalla si sta allenando a ritmo ridotto, la situazione è monitorata costantemente dallo staff medico e la sua presenza a Trento è in dubbio.

Prezzi dei biglietti per la gara con Siena

Farnese 40 euro (intero), 30 euro (ridotto)

Gotico 25 euro (interi), 16 euro (ridotto)

Po 25 euro (intero), 16 euro (ridotto)

Lupi e Sant’Antonino 16 euro (intero), 12 euro (ridotto)

Bovolenta 16 euro (intero), 12 euro (ridotto).

Biglietto ridotto: dai 6 anni ai 21 e over 70

gratuito per i nati dal 2016 compreso e anni seguenti

ridotto riservato ai nati dal 2001 compreso e anni seguenti

ridotto riservato ai nati nel 1952 e anni precedenti

I biglietti potranno essere acquistati presso gli sportelli della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, tramite il portale Vivaticket e nei punti vendita vivaticket.it. Solo nella giornata di gara sarà possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria del PalabancaSport.

Sarà possibile per le società sportive acquistare biglietti a prezzo agevolato (10 euro gli adulti e 5 euro gli under 18) inviando una mail a biglietteria@youenergyvolley.it . Acquisto minimo 10 biglietti. I posti saranno assegnati in base alla disponibilità nei settori di Tribuna Gotico, Curva Sant’Antonino e Curva Bovo fino ad esaurimento, saldo e ritiro in cassa accrediti il giorno della partita.

Promo Universitari: sarà possibile anche per gli universitari acquistare un biglietto ad euro 10 il giorno della partita per i settori di Curva Sant’Antonino, Curva Bovo e Tribuna Gotico. Per avere diritto all’agevolazione bisognerà mostrare in biglietteria il tesserino universitario.

Sportelli Banca di Piacenza

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).

* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina

Sportelli Gas Sales

Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto degli abbonamenti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma.