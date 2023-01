Rugby, Top10 – I Lyons tornano in campo domenica per il Derby di Colorno

Sitav Rugby Lyons apre il proprio 2023 con una delle sfide più attese dell’anno, il Derby contro HBS Colorno sul campo dei parmensi. Dopo un finale di girone d’andata negativo, con la sconfitta di Mogliano, i bianconeri cercano il rilancio contro una delle corazzate del campionato, prima in classifica fino all’ultima giornata, in cui è incappata in una sconfitta casalinga con il Rovigo. Nella gara di andata il pubblico del Beltrametti assistette a una sfida serrata, in cui il Colorno uscì vincitore sfruttando la superiorità della propria mischia.

I bianconeri cercano ora il riscatto, dopo un paio di brutte prestazioni che hanno incrinato un percorso fino a quel momento positivo. Serve un’inversione di rotta per gli uomini di Orlandi e Paoletti, a partire proprio dalla sfida dell’HBS Stadium di domenica.

A fare il punto della situazione è proprio l’Head Coach Carlo Orlandi

“Una volta ripresi gli allenamenti ho visto fin da subito la voglia di reagire nella squadra, e questa era la cosa più importante. I primi ad essere rimasti delusi dalle ultime partite sono proprio i giocatori, consci di poter fare meglio. La stagione era partita con altre premesse, e ora dobbiamo ricalibrare i nostri obiettivi per ripartire. In molte partite abbiamo portato a casa punti, ma non basta: il passo fondamentale per diventare una grande squadra sta nel vincere le sfide punto a punto, chiudere gli incontri quando abbiamo la possibilità.

Il nostro obiettivo primario per questo girone di ritorno deve essere questo. Per quanto riguarda la sfida di Colorno, abbiamo analizzato i nostri avversari attentamente, e l’elemento fondamentale della sfida sarà portare tanta pressione in difesa. Avremo di fronte una squadra che se lasciata libera di giocare è inarrestabile, ma che va in difficoltà se vengono scalfite le sue certezze. Voglio vedere una partita tenace e senza risparmio da parte dei miei giocatori, e sono sicuro che rialzeranno la testa.”

Appuntamento dunque per le ore 14.00 di domenica all’HBS Stadium di Colorno. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma web di Eleven Sports.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Rodina, Paz, Zaridze, Bruno (cap); Ledesma, Cuoghi; Bottacci, Petillo, Salvetti; Quaranta, Janse van Rensburg; Aloè, Buondonno, Morosi

A disposizione: Minervino, Acosta, Salerno, Moretto, Cissè, Fontana, Via G., Cuminetti