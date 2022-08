Volley, Serie B2 – Paolo Bergamaschi vice allenatore della Conad Alsenese

Si arricchisce lo staff tecnico della Conad Alsenese, formazione piacentina di serie B2 femminile che è guidata in panchina dal tecnico cremonese Federico Bonini. Il suo vice sarà Paolo Bergamaschi, classe 1981 di Codogno che vanta una lunga esperienza in terra lombarda.

Dopo ave ricoperto il ruolo di secondo allenatore in B2 all’Atalantina (2007-2008), ha allenato per cinque stagioni a Offanengo tra serie D e C, per poi guidare Marudo (C), Soresina (tre anni in C), Castelleone (D) e infine un quadriennio al Volley 2.0 Crema, guidando il gruppo serie D-under 18. Inoltre, da alcuni anni è selezionatore beach volley Fipav Cremona-Lodi.

Ora l’esperienza alla Pallavolo Alsenese del presidente Stiliano Faroldi; in gialloblù, Bergamaschi ricoprirà il ruolo di vice allenatore della prima squadra targata Conad Alsenese che militerà in B2 nel girone F oltre a guidare la formazione under 14 femminile.

Questo il calendario completo della Conad Alsenese

prima giornata (8 ottobre ore 19 a Suzzara): Polriva-Conad Alsenese

seconda giornata (15 ottobre ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Galaxy Inzani Parma

terza giornata (22 ottobre ore 20,30 a Bigarello): Zoobautique Davis-Conad Alsenese

quarta giornata (29 ottobre ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Fos Wimore Cvr

quinta giornata (5 novembre ore 21 a San Giovanni in Persiceto): Calanca Persiceto-Conad Alsenese

sesta giornata (12 novembre ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Vtb Aredici Bologna

settima giornata (19 novembre ore 19): Arbor Interclays-Conad Alsenese

ottava giornata (26 novembre ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Fumara MioVolley Gossolengo

nona giornata (3 dicembre ore 18 a San Giorgio): Pallavolo San Giorgio-Conad Alsenese

decima giornata (10 dicembre ore 18 a Mirandola): Cai Volley Stadium-Conad Alsenese

undicesima giornata (17 dicembre ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Moma Anderlini Modena

dodicesima giornata (8 gennaio ore 18 a Rubiera): Giusto Spirito Rubiera-Conad Alsenese

tredicesima giornata (14 gennaio ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Pallavolo Rivalta.

Girone di ritorno

prima giornata (4 febbraio ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Polriva

seconda giornata (11 febbraio ore 19 a Collecchio): Galaxy Inzani Volley-Conad Alsenese

terza giornata (18 febbraio ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Zoobautique Davis

quarta giornata (25 febbraio ore 20,30): Fos Wimore-Cvr-Conad Alsenese

quinta giornata (4 marzo ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Calanca Persiceto

sesta giornata (12 marzo ore 17,30 a Bologna): Vtb Aredici Bologna-Conad Alsenese

settima giornata (18 marzo ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Arbor Interclays

ottava giornata (25 marzo ore 18,30 a Gossolengo): Fumara MioVolley-Conad Alsenese

nona giornata (1 aprile ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Pallavolo San Giorgio

decima giornata (15 aprile ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Cai Volley Stadium

undicesima giornata (22 aprile ore 18 a Modena): Moma Anderlini Modena-Conad Alsenese

dodicesima giornata (29 aprile ore 21 ad Alseno): Conad Alsenese-Giusto Spirito Rubiera

tredicesima giornata (6 maggio ore 18): Pallavolo Rivalta-Conad Alsenese.

Chiara Sesenna è biancoblu

Una giovane di prospettiva e del territorio che continua la propria maturazione in maglia gialloblù. Per il secondo anno consecutivo, la piacentina Chiara Sesenna vestirà la maglia della Conad Alsenese, facendo parte del nuovo roster che affronterà il campionato di B2 femminile nel girone F.

Nata il 26 febbraio 2003 a Piacenza e originaria di Gossolengo, Chiara (di ruolo opposta) ha giocato nella scorsa stagione ad Alseno, maturando esperienza nel campionato di B1 poi culminato con la retrocessione della squadra. Il verdetto amaro, però, non ha spezzato il legame tra le parti, con la Sesenna (alta un metro e 85 centimetri) che sarà nuovamente nella rosa gialloblù. La sua carriera è iniziata a dieci anni nel MioVolley a Gossolengo, poi Chiara si è trasferita a Rivergaro in under 14 e under 16 trionfando a livello provinciale. La stagione 2017-2018 l’ha proiettata ad Adro (Brescia) giocando B1, under 16 e under 18 (vittoria provinciale), poi è arrivato il biennio a Orago tra B2 (due stagioni), under 16 (nono posto nazionale nel primo anno) e under 18 (due stagioni). Infine, due stagioni fa l’esperienza alla Volley Academy Piacenza giocando B2 e under 19 (semifinale regionale).

Alla Conad Alsenese la diagonale Mercedes Pieroni-Noemi Chini

Amiche e compagne di squadra, nella scorsa stagione hanno festeggiato insieme il salto alla B2 alla B1 e ora – sempre insieme – sono pronte alla nuova avventura pallavolistica, “sbarcando” in terra piacentina. La Pallavolo Alsenese del presidente Stiliano Faroldi dà il benvenuto alla palleggiatrice Mercedes Pieroni (classe 1994) e all’opposto Noemi Chini (classe 1995), protagoniste nella scorsa stagione del salto di categoria con la maglia della Matec Volley Spezia.

Un giovane talento piacentino per la Conad Alsenese: Margot Marchetti

Una giovane promessa del territorio, proveniente da una realtà con cui esiste un rapporto di collaborazione. Per il ruolo di seconda palleggiatrice, la Pallavolo Alsenese sceglie un talento piacentino che va a completare la coppia di registe (dopo l’arrivo di Mercedes Pieroni) della formazione targata Conad e che parteciperà al campionato di serie B2 femminile (girone F).

In gialloblù approda Margot Marchetti, classe 2004 (è nata il 7 marzo) reduce da un triennio alla Volley Piacenza Academy (dove papà Corrado è presidente). Nata il 7 marzo 2004 a Piacenza, Margot ha mosso i primi passi pallavolistici nel Piace Volley per poi maturare in under 13 e in under 14 al River Volley 2001. Una tappa di crescita l’ha portata alla Volley Academy Sassuolo nella stagione 2018-2019, giocando serie C e under 16, categoria dove ha centrato l’argento alle finali nazionali.

Infine, il triennio recente alla VAP, giocando nella prima stagione under 16, under 18 e C, mentre nell’annata 2020-2021 la Marchetti ha disputato under 17 e under 19 “assaggiando” anche il panorama della B2 in una stagione che l’ha vista con la squadra vincere il titolo regionale under 17 con tanto di premio di miglior palleggiatrice della rassegna. Infine, la scorsa annata pallavolistica, condizionata dal lungo stop per infortunio (rottura del legamento crociato) e il rientro in campo a marzo.