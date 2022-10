Serie B – Fiorenzuola Bees: a Empoli con l’obiettivo di rialzarsi dopo il ko al debutto

Dopo la sconfitta patita all’esordio casalingo in quel del PalArquato contro la corazzata Real Sebastiani Rieti per 70-90, i Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti vogliono immediatamente rialzarsi in quel di Empoli, affrontando nella 2° Giornata Campionato Serie B Girone C Old Wild West la USE Computer Gross alle ore 21.00 di sabato 8 ottobre 2022.

I Bees vogliono provare a svoltare, cercando di non commettere più l’errore di una partenza ad handicap come quella dell’esordio che ha pregiudicato anche minuti di ottimo basket da parte della squadra valdardese.

In una gara da solo 25% al tiro da 3 punti, una delle armi che Fiorenzuola è solita utilizzare durante le gare, e più in generale in 40 minuti dove le percentuali non hanno assistito i Bees, sono comunque emerse note positive come la doppia doppia di Gianluca Giorgi (21 punti e 10 rimbalzi) che ha confermato la bontà del lavoro dello staff tecnico fiorenzuolano con i lunghi. A lui si è aggiunto un Preti in grande crescita di condizione (15 punti per lui).

La USE Computer Gross Empoli di Coach Luca Valentino si presenta alla sfida avendo anch’essa perso all’esordio per 88-74 contro la Ristopro Fabriano.

Una gara dove Empoli ha pagato dazio per le 12 palle perse nonostante un buon 47% dal campo da 2 punti ed un discreto 33% da 3. La USE Empoli era scattata in modo scheggiante dai blocchi di partenza, chiudendo il primo quarto sul 12-25, con le buone prestazioni complessive di Dal Maso e di Hidalgo.

Hidalgo, play-guardia classe 1996 che lo scorso anno ha incrociato le armi sportive con Fiorenzuola con la allora maglia di Bologna Basket 2016, ha chiuso a 15 punti personali, mentre il lungo classe 1999 Dal Maso ha chiuso a ben 18 punti personali.

Coach Gianluigi Galetti ha inquadrato brevemente la settimana di lavoro