Serie B – Fiorenzuola Bees, contro la forte Gema Montecatini è fatale il break nel terzo quarto; vincono i toscani 71-83

Il bollino nero del weekend è sui Fiorenzuola Bees, ma non per traffic di Natale, bensì per il coefficient di difficoltà che li vede contrapposti alla Gema Montecatini nel turno pre-natalizio di Serie B Nazionale Old Wild West 2025/2026.
La cronaca
Gli ospiti fanno vedere subito la loro pasta con il floater dentro l’area di Acunzo al 3’ (3-9), ma una buona circolazione di palla dei Bees porta Ceparano alla tripla dall’angolo per il 6-11 al 5’.
Jackson pennella un’altra tripla per l’8-19 con cui la squadra di coach Andreazza prova a scavare il primo gap al 6’, ma i Bees trovano in Bottioni e Biorac in uscita dalla panchina armi al braccio di un Ceparano in grande spolvero. 18-21 al 9’.
Ambrosetti in transizione realizza una tripla pesante, chiudendo il primo parziale sul 21-23. Fratto inaugura un parziale da 0-5 nel secondo parziale con una tripla che denota responsabilità nella difesa Bees, con Fiorenzuola che trova in due giocate di Crespi acqua nel deserto. 25-31.
Strautmanis diventa un fattore sotto le plance della difesa valdardese, ma Fiorenzuola non è doma e con la tripla di Ceparano al 16’ obbliga coach Andreazza al timeout pieno sul 29-35. Capitan Bottioni suona la carica, con Korsunov che dall’angolo puntella il 36-38 con cui le squadre vanno all’intervallo.
Secondo tempo
Jackson sembra rientrare dagli spogliatoi con la faccia cattiva, con la Gema Montecatini che apre un parziale da 0-7 costringendo alla sfuriata coach Del Re nel timeout al 24’. 36-45. Acunzo da 3 punti amplia alla doppia cifra di vantaggio per i toscani, con Jackson che sente il sapore del sangue e azzanna con un’altra bomba di grande talent. 36-50 al 25’.
Il break da 0-15 viene spezzato dalla tripla di Ceparano al 26’ (39-55), ma Bargnesi sale in cattedra per l’allungo de La T Tecnica Gema Montecatini. Ambrosetti non vuole mollare per Fiorenzuola (44-60 entrando nell’ultimo minuto di quarto), con Ceparano che sulla sirena firma la schiacciatona per il 48-60.
I Bees provano ad entrare nella partita fino in fondo con la tripla dall’angolo di Obljubech su assist di Ambrosetti ad inizio ultimo quarto (51-60), ma Fratto scava nelle pieghe della partita a rimbalzo offensivo per il 53-64. Ancora Obljubech da un lato e Burini dall’altro non lesinano cortesie, ma la giocata di Vedovato di pura potenza sull’alley oop di Fratto consegna un canestro + fallo che consegna totalmente l’inerzia della gara alla Gema. 56-69.
Ceparano con una tripla totalmente fuori equilibrio cerca di animare nuovamente il PalArquato per il 61-70 al 34’, ma Jackson risponde con la tripla che manda in visibilio i tifosi toscani giunti in Val d’Arda. 61-75 e timeout coach Andreazza. Fiorenzuola si abbarbica sui 10 punti di svantaggio, ma La T Tecnica si dimostra solida in ogni reparto e chiude la sfida sul 71-83.
Fiorenzuola Bees vs Gema Montecatini 71-83
(21-23; 36-38; 48-60)
Fiorenzuola Bees: Mazburrs; Biorac 4; Obljubech 10; Bottioni 9; Korsunov 3; De Zardo 4; Ceparano 21; Camara ne; Crespi 6; Ambrosetti 14. All. Del Re
Gema Montecatini: Vedovato 6; Burini 8; Acunzo 13; Fratto 9; D’Alessandro 3; Bargnesi 14; Jackson 15; Passoni 6; Del Vigna ne; Gulini ne; Strautmanis 9. All. Andreazza