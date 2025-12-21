Serie B – La Bakery lotta fino alla fine, ma San Vendemiano non si scompone e vince 85-71

Bakery Piacenza non sfigura e lotta fino alla fine, ma non può nulla a Conegliano in casa di Rucker San Vendemiano, che coglie l’ottava vittoria consecutiva 85-71 e si conferma fra le squadre più in forma della Serie B Nazionale.

Non bastano i 18 punti di Giannone e i 17 di Dore, per i biancorossi che hanno inseguito nel primo tempo e sfiorato il sorpasso nel terzo quarto, prima del parziale decisivo con i tiri da tre letali dei veneti, guidati da coach Federico Campanella, ex allenatore della Bakery.

La cronaca della gara

I primi attacchi sono senza esito, sia per la Bakery di coach Giorgio Salvemini sia per i padroni di casa, poi avanti 4-0 con Murri e Bedetti. Il break veneto stoppato da Dore: 7 punti in fila, 8-7. L’appoggio di Cebasek e la bomba di Tassinari scavano un solco e non bastano i liberi di Giannone, Murri fa il resto per indirizzare l’esito del primo quarto, che si chiude sul 20-12.

Di Picarelli, Murri e Onojaife i punti che permettono a San Vendemiano di doppiare Piacenza (26-12), le triple ben costruite (Borriello e Giannone) e il contropiede di Giannone però valgono il 28-22. Onojaife prosegue la striscia positiva, ma il tiro a segno di Bocconcelli conferma che gli ospiti sono vivi. All’intervallo, però, ancora 10 punti di differenza: 38-28.

Secondo tempo

Abba e Ricci aprono la ripresa, la tripla di Dore vale il –5 sul 40-35. Bedetti da sotto fa soffrire la Bakery, che però resta a due possessi di distanza con Giannone, dopo la stoppata di Abba. Lo stesso numero 34 trova un gioco da tre punti, a completare la rinascita piacentina per il 44-42 (parziale 14-6 a inizio terzo quarto).

Ma proprio quando Piacenza si avvicina, le disattenzioni difensive ospiti portano a tre triple di casa con Picarelli, Cebasek e Tassinari e lo svantaggio torna sopra i 10 punti, 62-49 dopo 30’.

Korlatovic e la tripla di Giannone rianimano la Bakery a inizio dell’ultimo parziale (62-54). Biancorossi che faticano a rimbalzo, ma continuano a provarci in attacco: Dore da tre e Giannone in volata ci riprovano, ma i canestri di Cebasek e Murri chiudono di fatto la pratica per la squadra di Campanella, nonostante i tiri da fuori di Bocconcelli e Dore nel finale. Si chiude 85-71 per San Vendemiano.

Nel finale, minuti in campo per due giovani della Bakery: Edoardo Beccari e Giovanni Scardoni.

Prossimo impegno appena dopo Natale per Bakery Piacenza, che volerà in Sicilia per affrontare Moncada Energy Agrigento il 28 dicembre alle ore 18.

Rucker San Vendemiano-Bakery Piacenza 85-71

(20-12, 38-28, 62-49)

Rucker San Vendemiano: Tassinari 15, Murri 20, Pagani 12, Bedetti 11, Cebasek 12, Picarelli 7, Arvedi N.e, Sinagra N.e, Onojaife 6, Morici N.e, Dalla Cia 2, Borin N.e. All. Campanella.

Bakery Basket Piacenza: Dore 17, Giannone 18, Bocconcelli 7, Ricci 8, Abba 7, Morvillo 5, Beccari, Korlatovic 4, Borriello 3, Banella 2, Scardoni. All. Salvemini.

