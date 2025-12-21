Volley, Serie D – River espugna il campo di Borgovolley al tie-break

Il RIVER DECALACQUE riesce ad espugnare la palestra di Fidenza dopo una lunga “battaglia” durata ben 2 ore e 39 minuti nell’incontro che la vedeva opposta alla formazione locale del BORGOVOLLEY. Il match è stato molto equilibrato e, come si vedere dai punteggi, tutti i parziali si sono decisi punto a punto.
Una prestazione tutto cuore che ha permesso alle piacentine di violare un campo ostico, consolidando il secondo posto in classifica e chiudere al meglio l’anno solare 2025. Il campionato, dopo la sosta natalizia riprenderà il 9 gennaio al Palarebecchi con il derby piacentino con la formazione del RM VOLLEY.
BORGOVOLLEY PR – DECALACQUE RIVER 2-3
(25-22 24-26 24-26 26-24 13-15)
LAVEZZINI ISOLANTI BORGOVOLLEY PR: Rastelli M.V. (L1), Chiussi 10, Galli, Bonatti 7, Bassanini 16, Bozzetti 6, Rastelli C. (L2), Romanini 2, Cabassa Sa. 19, Cabassa Se. 19, Calandra 2, All. Bonazzi;
DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 19, Viaroli (L1), Rocca 25, Manzari 6, Boiardi, Basile 1, Colombini, Cappellini 13, Euclidi, Molinaroli 11, Bersanetti (L2), Mozzi 6, Rolleri, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;