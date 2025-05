Serie B – Fiorenzuola Bees: fumata nera nel secondo tempo, Latina si porta in vantaggio 1-0 nella serie

I Fiorenzuola Bees vengono ospitati a Ferentino nella gara inaugurale del proprio Playout per la permanenza in Serie B Nazionale Old Wild West.

La cronaca

Nella sfida contro Latina Basket, la pista in palio in Gara 1 e’ già alta; Voltolini per i Bees e Caffaro per i padroni di casa inaugurano la sfida per il 5-6 al 3’, ma Latina punisce dall’arco una difesa troppo soft dei Bees con le triple di Ambrosetti e Bechi. 12-6 al 5’.

Sabic dall’angolo incendia la retina in una vera e propria gara di triple (15-12 al 6’), mettendosi letteralmente on fire e compiendo il controbreak del sorpasso. 15-17 all’8’. Capitan Bottioni, per una delle prime volte in stagione in uscita dalla panchina, fa entrare i gialloblu nell’ultimo minuto con il muso davanti, con Sabic che tocca quota 14 punti personali e chiude il primo quarto sul 17-23.

Bottioni e Voltolini fanno allungare i Bees anche in apertura del secondo parziale, con coach Martelossi costretto al timeout pieno per fermare l’emorragia locale al 12’. Mennella trova il contropiede a tutto campo per il 23-29 al 14’, con i Bees che patiscono uno 0/4 ai liberi e secondi tiri concessi su rimbalzo offensivo. Logica conseguenza è il rientro a contatto di Latina, che realizza il 2/2 con Mennella. 27-29.

La partita si sporca nettamente a livello di percentuali, con la schiacciata di potenza di Caffaro al 18’ che costringe coach Dalmonte a fermare la partita con il minuto di sospensione. 33-34. Il sorpasso locale arriva con la tripla dalla punta di Baldasso al 19’ (38-36), ma Colussa con la stessa moneta ripaga i locali con la tripla che chiude il primo tempo sul 38-39.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi è Bottioni a caricarsi sulle spalle i Bees, con il floater al 24’ che vale il 44-47. Latina è brava a non scomporsi e a trovare il controsorpasso firmato Caffaro al 26’ (50-47), ma Galassi impatta dall’angolo dopo 120 secondi di siccità nel deserto. 50-50.

Rossi trova una fondamentale tripla dall’angolo per il 58-52 al 29’, ripetendosi sulla sirena per il 61-52 con cui si chiude il terzo parziale in favore di Latina. Negri con il semigancio mancino prova a dare fiato ai Bees in apertura dell’ultimo quarto, ma Merletto consegna il massimo vantaggio a Latina al 34’. 64-54.

I Bees abusano della conclusione dall’arco nonostante le percentuali rimangano basse (7/30 al 36’), con Baldasso che alza la parabola nel semigancio destro e fissa il risultato sul 66-54 al 37’.

Caffaro realizza l’alley oop che indirizza nettamente la partita entrando negli ultimi 2 minuti (70-56), con Latina che sfrutta un brutto secondo tempo dei Bees e chiude la sfida 72-56 portandosi in vantaggio nella serie playout per 1-0.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Fiorenzuola Bees 72-56

(17-23; 38-39; 61-52)

Latina Basket: Caffaro 22; Bechi 8; Pellizzari 2; Giancarli 2; Mennella 8; Merletto 12; Paci; Baldasso 5; Rossi 14; Guastamacchia; Ambrosetti 6. All. Martellossi

Fiorenzuola Bees: Biorac; Galassi 10; Colussa 5; Bottioni 10; Voltolini 7; Seck 3; Gayè ne; Sabic 17; Bellinaso; Negri 4; Redini. All. Dalmonte