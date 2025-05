Sport e digitale, incontro con Filippo Galli a Piacenza il 12 maggio

Lunedì 12 maggio 2025 ore 21 è in programma, “Sport e digitale. Equilibrio e consapevolezza per il benessere dei giovani”: Filippo Galli a Piacenza per Liberi dalla Rete. Appuntamento all’Auditorium Santa Margherita, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Via Sant’Eufemia.

Filippo Galli a Piacenza il 12 maggio

Filippo Galli, ex calciatore professionista, allenatore di calcio professionista (FIGC) e dirigente sportivo (FIGC), autore di “Un pallone tra le stelle” e “Il mio calcio eretico. Dai trionfi con il Milan al lavoro con i giovani”, arriva a Piacenza: lunedì 12 maggio alle 21.00, all’Auditorium Santa Margherita della Fondazione di Piacenza e Vigevano di Via Sant’Eufemia 12, a Piacenza, sarà in dialogo con Michele Bisagni, psicologo dello sport, per riflettere sul valore dello sport come leva educativa e di benessere.

L’incontro è organizzato da Cooperativa sociale L’Arco e sostenuto da Emil Banca Credito Cooperativo, nell’ambito del progetto Liberi dalla Rete, il progetto per la promozione dell’uso consapevole della tecnologia e la prevenzione della dipendenza da internet, social, videogiochi e gioco d’azzardo rivolto alla cittadinanza, alle scuole e alle associazioni sportive del territorio. Un’attenzione particolare è rivolta alle società sportive sensibili al tema, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani atleti sull’importanza di un uso consapevole delle tecnologie digitali e promuovere uno stile di vita equilibrato, in cui lo sport e il benessere mentale siano al centro delle attività quotidiane.

L’evento di lunedì 12 maggio è aperto a educatori, insegnanti, allenatori, dirigenti sportivi, genitori e a tutti gli interessati: la partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi al seguente link: https://forms.office.com/e/49abp3ucnf