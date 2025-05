Serie B – I Bees si portano sullo 0-1 nella serie eruttando 75-102 a Desio

I Fiorenzuola Bees approcciano alla serie decisiva per la permananza in Serie B Nazionale Old Wild West, sfidando nel 2° Turno Playout la Aurora Desio.

La cronaca

E’ proprio Desio a sprintare meglio dai blocchi di partenza con il sottomano di Mazzoleni al 3’ che vale il 7-2. I Bees provano a scrollarsi di dosso la tensione, soprattutto grazie a Voltolini, capace di segnare il 9-7 al 4’.

Voltolini con il gioco da 3 punti al 6’ tiene le squadre a contatto (12-10), con Galassi e Sabic che armano la mano per il 12-16 al 7’. Bartninkas dalla media distanza si conferma giocatore pericoloso per la squadra brianzina, ma ancora Sabic dall’arco e Galassi in contropiede scrivono 18-21 all’8’ e obbligano coach Gallazzi al primo timeout pieno della partita.

Perez arma la manco dall’angolo per ribaltare nuovamente la leadership del match, chiudendo con un’altra tripla che fa esultare il PalaDesio sulla sirena di fine primo quarto. 26-23. Albique con un tiro dai 3 metri brucia la retina al 13’ (31-25), mentre Fiorenzuola si affida ancora a Galassi (il primo a scavallare la doppia cifra personale) per il 31-30 al 15’.

Biorac dai 5 metri realizza un canestro importante da libero, con Colussa che sfrutta l’assist di Voltolini per realizzare la seconda tripla di partita. 31-36 al 16’. Chiumenti si divincola in area per il 34-36, ma Voltolini e Galassi incendiano nuovamente il pubblico gialloblu presente al PalaFitLine con il break da 0-7 che vale il massimo vantaggio dei Bees. 34-43.

E’ Sabic a chiudere un grande primo tempo personale, rispondendo a Perez e chiudendo la prima metà di gioco con i Bees sopra di 10. 39-49.

Secondo tempo

Fumagalli da sotto le plance cerca di dare slancio a Desio per un tentativo di rimonta che Voltolini però rintuzza con la tripla del 44-54 al 23’. Ancora Voltolini alza le marce dell’attacco dei Bees (50% dall’arco al 23’), e costringe al timeout pieno coach Gallazzi punendo ancora dall’arco.

Biorac inchioda una schiacciata monstre per il 49-63 al 25’, settando la prima vera fuga dei Bees; Desio prova a sporcare la partita con Torgano e Mazzoleni ai limiti della regolarità, riuscendo a tenere botta sul 54-66 al 27’. Bottioni sullo scadere dei 24 secondi appoggia di mancino alla tabella, subito dopo Voltolini tocca quota 20 personali. Al 29’ è 56-74.

Torgano cerca di dare speranze per gli ultimi 10 minuti di gioco a Desio, con Chiumenti e Mazzoleni a seguirlo per il 63-79 al 32’. I Bees trovano energia da Seck e Negri (63-83), con Bottioni ad armare la mano da 3 punti e fare esultare il pubblico valdardese presente al PalaFitLine. 65-86 al 34’.

Seck di pura voglia mette il punto esclamativo alla gara con il canestro da sotto che dice 66-88 e porta nettamente la gara in terra valdardese. Il finale è ancora Seck-show, con due canestri consecutivi del centro gialloblu che mettono la parola fine alla sfida e portano la gara al garbage time già al 37’. 71-93.

I Bees toccano quota 102 con la tripla di Galassi, chiudendo la sfida su un netto 75-102 e portandosi avanti 0-1 nella serie.

Aurora Basket Desio vs Fiorenzuola Bees 75-102

(26-23; 39-49; 59-76)

Rimadesio Desio: Abijo; Bartninkas 7; Perez 19; Tornari 2; Albique 4; Fumagalli 5; Chiumenti 8; Cipolla 6; Mazzoleni 5; Elli 7; Viviani 2. All.Gallazzi

Fiorenzuola Bees: Biorac 10; Galassi 24; Colussa 6; Bottioni 7; Camara; Seck 7; Voltolini 21; Gaye ne; Sabic 16; Bellinaso; Negri 11; Redini. All. Dalmonte