Volley – Gas Sales Piacenza, il centrale Francesco Comparoni in biancorosso

Francesco Comparoni sarà uno dei centrali di Gas Sales Piacenza nelle prossime tre stagioni. Il giocatore sarà ufficialmente presentato sabato 31 maggio alle ore 18.00 a Parma, al Parco Ducale sul palco principale di Parma Street Food.

Nato a Parma, classe 2001, 204 centimetri di altezza, Francesco Comparoni nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Yuasa Battery Grottazzolina e nel suo ruolo è uno dei prospetti più interessanti nel panorama pallavolistico nazionale.

Miglior centrale del Campionato Europeo Under 22 del 2022 l’atleta, che a Piacenza farà reparto con i confermati Robertlandy Simon e Gianluca Galassi, è pronto a vivere una stagione in Italia in SuperLega Credem Banca e in Europa nella Cev Cup.

Reduce da un’ottima stagione con Grottazzolina, Francesco Comparoni si è avvicinato al volley nel 2016 crescendo nel settore giovanile dell’Energy Volley Parma, dove ha giocato sia le competizioni giovanili che la Serie D.

Nella stagione 2019-2020 si è trasferito alla Zephyr La Spezia in Serie B, formazione con cui si è messo in evidenza in campionato interessando, con le sue performance, anche l’allenatore della Nazionale Under 21 maschile Angiolino Frigoni che lo ha convocato a giugno 2021 per un collegiale di preparazione al prossimo Mondiale di categoria. Nel 2022 si è laureato Campione d’Europa con la rappresentativa Under 22, venendo inoltre premiato come miglior centrale della manifestazione.

Nella stagione 2021-2022 veste la maglia di Monza in SuperLega e poco dopo l’inizio della stagione viene ceduto in prestito a Ravenna sempre nella massima divisione dove resta anche l’anno successivo in A2. Nella stagione 2023-2024 torna a Monza e nel palmares arriva tanto argento visti i secondi posti in campionato (finale scudetto persa per mano della Sir Safety Perugia), in Challenge Cup ed in Coppa Italia. L’ultimo campionato l’ha giocato con la neopromossa Grottazzolina.

Tra le curiosità che lo riguardano, Comparoni è stato inserito nella lista dei 30 convocabili per la VNL dal tecnico della nazionale azzurra Ferdinando De Giorgi e ha partecipato al primo collegiale della stagione.

Francesco Comparoni

“Quando è arrivata la chiamata di Piacenza non ho impiegato più di tanto ad accettare la proposta. Sono certo che per me sarà un’esperienza di crescita, avere in squadra tanti campioni mi aiuterà a crescere e saranno per me un esempio. C’è tanta voglia di mettersi in gioco ed essere competitivi, il lavoro fatto nell’ultima stagione ha attirato su di me l’attenzione di una grande squadra e questo non può che farmi felice anche se so che c’è ancora molto da lavorare per arrivare a certi livelli. E poi per me questo è quasi un ritorno a casa, sono di Parma, parenti e amici non vedono l’ora di venire al palazzetto a sostenere me e la squadra”.