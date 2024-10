Serie B – I Bees vengono beffati all’overtime: al PalArquato passa la Rucker 78-83

I Fiorenzuola Bees vogliono cancellare il pesante -41 subito a Treviglio nello scorso weekend ed ospitano la Rucker San Vendemiano in una sfida con entrambe le squadre desiderose di punti per muovere la propria classifica.

La cronaca

Partono meglio gli ospiti con un break da 0-6, prima che Venturoli al 3’ provi ad incendiare un caldo PalArquato con la prima tripla di serata. Gluditis con il taglio alle spalle tiene davanti la Rucker al 4’, ma la terza tripla di Venturoli concede il primo vantaggio Bees della serata sull’11-10.

Spizzichini e Pavlovic mettono bidimensionalità all’attacco di Fiorenzuola nella seconda parte del primo quarto, ma Zacchigna con la schiacciata a due mani in contropiede scrive 20-17 a referto. Negri con la tripla e Tassinari per la Rucker con il terzo tempo in stile Speedy Gonzales chiudono un bel primo quarto tra gli applausi del PalArquato sul 27-23 per i Bees.

Spizzichini e Venturoli tengono alto il ritmo dei Bees, con la squadra di coach Dalmonte che arrivano fino al +9 al 14’ (34-25); Zacchigna con un gioco da 3 punti ricuce a il gap facendo saltare la panchina bianconera, con Tassinari che si inventa il passaggio sotto le gambe per l’assist cioccolatino ad Antelli. 40-33 al 17’.

Venturoli continua una prestazione monster con il long two del 42-40 chiudendo un parziale da 0-9 per la Rucker. Dalla Cia fa esplodere nuovamente la panchina della Rucker con la tripla del sorpasso a una manciata di secondi dal termine del secondo quarto, ma sulla sirena è Negri a rendere pan per focaccia con la tripla del 46-45.

Secondo tempo

Le percentuali dei due squadre calano in modo drastico nella prima metà del terzo parziale, con San Vendemiano che ribalta la sfida sul 48-49 al 25’. Pavlovic prova a mettersi in ritmo con la tripla del controsorpasso, ma le squadre restano appaiate sul 54-54 al 28’.

Gluditis inventa una tripla clamorosa per il 54-58 entrando nell’ultimo minuto di quarto, con San Vendemiano che tiene avanti il becco a 10 minuti dalla fine. Seck prova a dare energia sotto le plance ai Bees nell’ultimo parziale, ma Zacchigna con la tripla con spazio tiene a 2 possessi di vantaggio pieni la Rucker. 59-63 al 33’.

Cacace con il fallo subito oltre a canestro realizzato cerca di tirare la fuga alla Rucker, ma Pavlovic con la tripla non è d’accordo e dice 63-67 al 35’.

Negri segna il sorpasso al 37’ con la tripla in semitransizione del 68-67, facendo esplodere il PalArquato, ma subito dopo viene fischiato un fallo antisportivo quantomeno discutibile a Bottioni che ne chiude anzitempo la sfida. Antelli sotto la pressione del palazzetto di casa fa 0/2 dalla linea della carità, ma Preti sul possesso seguente segna la tripla del controsorpasso dall’angolo. 68-70.

Gluditis inventa per la Rucker, Venturoli per i Bees; è volata negli ultimi 2 minuti, con Seck che con il movimento spalle a canestro realizza il 72-72 a 22’ secondi dal termine. Timeout coach Aniello. Gluditis non riesce a realizzare il tiro costruito a pieno possesso, con le squadre che vanno all’overtime.

Supplementare

Venturoli disegna un pallone fuori categoria per l’assist a Seck, ma Zacchigna con la tripla continua una partita monstre ed al 42’ dice 74-76. Pavlovic con la stessa moneta tiene in vita Fiorenzuola sul 77-78 dopo un giro d’orologi.

Venturoli sbaglia la tripla del sorpasso sul 78-80 a meno di 20 secondi dal termine, Negri sul tap in non riesce a convertire il layup. Sul fallo sistematico seguente Cacace è glaciale con il 2/2 ai liberi (78-82).

Finisce 78-83, con i Bees che per un soffio non riescono a compiere un blitz importante su una delle corazzate del campionato.

Fiorenzuola Bees vs Rucker San Vendemiano 78-83 dts

(27-23; 46-45; 56-60; 72-72)

Fiorenzuola Bees: Pavlovic 17; Biorac; Galassi 2; Venturoli 18; Bottioni; Clerici ne; Seck 10; Guaccio; Gayè 6; Spizzichini 9; Negri 16; Redini ne. All. Dalmonte

Rucker SanVe: Tassinari 2; Zacchigna 28; Antelli 11; Tadiotto; Oxilia ne; Gluditis 14; Fabiani 4; Dalla Cia 3; Preti 8; Visentin ne; Cacace 13. All. Aniello