Serie B – Bakery Piacenza-Lumezzane sospesa per condensa

È durata 5 minuti e 40 secondi la partita della settima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025, tra la Bakery Piacenza e la co-capolista Lumezzane. Sul punteggio di 12-19, con 4’20” sul cronometro per concludere il primo quarto di gioco, gli arbitri hanno deciso che per via della condensa, era meglio sospendere l’inconto

Bakery Piacenza-Virtus Lumezzane

Piacenza: Klanskis, Lanzi, Chiti, Zoccoletti, Perin, Morvillo, Longo, Ratti, Blair, Molinari, Ndione, Taddeo. All. Salvemini.

Lumezzane: Minoli, Amici, Baldini, Di Meco, Tandia, Varaschin, Brescianini, Cecchi, Becchetti, Vitols, Salvinelli, Deminicis. All. Nunzi.

Arbitri: Antonio Cieri di Ravenna e Maria Giulia Forni di Cervia (Ra).