Serie B – I Fiorenzuola Bees aggiungono il giovane Alessio Re nel roster

Pallacanestro Fiorenzuola Bees comunica di aver raggiunto l’accordo che la legherà alle prestazioni sportive di Alessio Re, guardia classe 2002 di 192 cm per 85 kg, per la stagione 2022/2023 di Serie B Old Wild West.

Alessio Re è una combo guard atletica e molto duttile, in attacco sa colpire dall’arco ma anche in penetrazione. Reclutato quindicenne dal prestigioso settore giovanile di Pesaro, ha disputato la Next Generation Cup mettendosi in mostra da Under 18 concludendo il suo percorso nelle giovanili.

Da lì, due stagioni, prima in Serie B Old Wild West e poi in Serie A2, con la maglia di Fabriano, dove nell’ultima stagione ha totalizzato 2,1 punti e 2,5 rimbalzi a partita.

Ecco le prime parole di Alessio Re dopo la firma con Fiorenzuola

”Ho scelto i Fiorenzuola Bees dopo aver parlato con il coach, credo che questa sia la realtà più bella ed emozionante da vivere per me. Ho visto giocare i Bees e mi è molto rimasto impresso lo stile di gioco di Fiorenzuola. Credo di poter dare molto a Fiorenzuola, perché ciò che mi contraddistingue è la voglia di lottare e di mettere energia in ogni azione, a partire dall’allenamento.