Serie B – I Fiorenzuola Bees firmano l’esterno classe 2004 Talà Gaye

Fiorenzuola Bees comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive di Talà Gaye in vista della stagione 2023/2024 di Serie B Nazionale Old Wild West.

Esterno classe 2004, per Gaye quella con i Fiorenzuola Bees sarà il primo anno in una squadra senior dopo aver assaggiato il mondo dei grandi con Aquila Basket Trento, società che lo ha cresciuto nel proprio settore giovanile facendolo diventare un prospetto davvero interessante su scala italiana.

Non conoscevo sinceramente i Fiorenzuola Bees, ma parlando con il coach mi ha spiegato il progetto e come si lavora a Fiorenzuola; da subito sono entrato in sintonia con le idee che mi ha proposto, e credo davvero che questo sia l’ambiente giusto per me e per la mia crescita.’’