Volley – La Gas Sales Piacenza completa lo staff per la stagione 2023-2024

Gas Sales Piacenza scalda il motore per una nuova stagione tutta da vivere tra Italia, per la quinta stagione consecutiva in SuperLega, ed Europa, per la prima volta in Cev Volleyball Champions League.

Dopo aver completato il roster che sarà a disposizione del nuovo tecnico Andrea Anastasi, ecco i nomi dello staff che guiderà la formazione biancorossa.

Si parte dal viceallenatore Antonio Valentini, anche lui alla prima esperienza a Piacenza e che ha già lavorato a fianco di Anastasi nella scorsa stagione a Perugia. Nuovo anche l’assistente allenatore, Matteo Bologna. Ai confermati Davide Grigoletto, Carlo Segalini e Giovanni Berzioli rispettivamente preparatore atletico, medico sociale e osteopata, c’è la novità del fisioterapista Riccardo Anfosso. Nuovo anche lo scout man, Gabriele Antola.

Altra novità riguarda la nuova figura del Direttore dell’Area Tecnica Ninni De Nicolo mentre è confermato come Direttore Sportivo Alessandro Fei. A capo di tutto lo staff sarà sempre il Direttore Generale della realtà biancorossa Hristo Zlatanov.

Lo staff al completo

1° ALLENATORE

Andrea Anastasi

2° ALLENATORE

Antonio Valentini

ASSISTENTE ALLENATORE

Matteo Bologna

SCOUTMAN

Gabriele Antola

MEDICO

Carlo Segalini

FISIOTERAPISTA

Riccardo Anfosso

OSTEOPATA

Giovanni Berzioli

PREPARATORE ATLETICO

Davide Grigoletto

DIRETTORE SPORTIVO

Alessandro Fei

DIRETTORE AREA TECNICA

Ninni De Nicolo

DIRETTORE GENERALE

Hristo Zlatanov

LA GAS SALES PIACENZA PASSA IN DIRETTA SU RADIO SOUND