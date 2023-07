Violento temporale sul Piacentino, notte di superlavoro per i vigili del fuoco: alberi caduti, abitazioni allagate a Quarto.

La forte ondata di maltempo che ieri sera si è scatenata in provincia di Piacenza ha causato disagi e qualche danno, costringendo i vigili del fuoco a una notte intera di intenso lavoro.

Una delle zone più colpite è stata la pianura (in particolare la zona ai confini con la Lombardia cremonese) dove alla forte pioggia si sono aggiunte intense raffiche di vento. Il maltempo non ha risparmiato però nemmeno la Val Tidone: nella zona di Borgonovo si sono registrate infatti anche grandinate.

Il lavoro intenso dei vigili del fuoco si è concentrato in particolare sulla rimozione e messa in sicurezza di alberi o grandi rami crollati a terra, spesso nel bel mezzo della carreggiata. Nella zona di Quarto si segnalano allagamenti in due abitazioni a causa dello straripamento di un canale di scolo. Infiltrazioni d’acqua anche a Gossolengo e Borghetto. In zone come San Pietro in Cerro e Ottavello si segnalano danni ai tetti di abitazioni e strutture.

In varie zone della provincia si sono verificati blackout, fortunatamente temporanei. Non si registrano persone ferite.