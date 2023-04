Serie B – Nella trasferta a Cervia i Fiorenzuola Bees provano a pungere i Tigers Romagna

Nella sfida valevole per la 25° Giornata Campionato Serie B Girone C Old Wild West, i Fiorenzuola Bees di coach Simone Lottici fanno visita al fanalino di coda Tigers Romagna, con palla a due che verrà alzata alle ore 18.00 di domenica 2 aprile 2023 al PalaSport di Cervia.

Il (secondo) debutto di coach Simone Lottici sulla panchina gialloblu è coinciso con un ko all’overtime, il secondo di fila per i Bees, che è coinciso con la 4° sconfitta consecutiva per i gialloblu, ora al 9° posto in classifica.

Una posizione che grida vendetta, con tutto l’ambiente valdardese conscio di questo fattore. Già a partire dalla trasferta di Cervia, i Bees vogliono fortemente invertire il trend in vista di 6 vere e proprie finali per conquistarsi il miglior piazzamento possibile in chiave playoff, nello spareggio che quasi sicuramente li vedrà protagonisti per conquistare la Serie B di Eccellenza per il 2023/2024.

Il punto sui Tigers Romagna

I Tigers Romagna di coach Conti sono al momento il fanalino di coda del girone C di Serie B, con 4 punti totalizzati in 22 partite disputate ed una striscia negativa di 9 sconfitte consecutive. Per ritrovare la vittoria si deve andare alla prima gara dell’anno contro Empoli.

I giocatori più continui in stagione sono Antonio Brighi (ex Fiorenzuola Bees con 11,9 punti di media in stagione) e Lovisotto (10,8 punti di media per il lungo ex Virtus Padova).

Nell’ultima giornata, Tigers Romagna ha subito un ko per 78-63 da parte di Bakery Piacenza.

Coach Simone Lottici ha parlato in questo modo

”Credo che nella scorsa partita contro Senigallia abbiamo avuto a tratti un buon gioco e una buona intensità difensiva, ma dobbiamo sicuramente lavorare sul fondamentale del rimbalzo in cui abbiamo latitato in alcune occasioni.

Ho trovato una squadra allenata molto bene specialmente nella metà campo offensivo. Stiamo cercando di lavorare maggiormente sulla difesa, dove anche con Senigallia abbiamo a volte lasciato conclusioni troppo semplici.

Abbiamo avuto un problema con Pederzini che in settimana non è stato disponibile, mentre stiamo cercando di ritrovare pian piano anche più vivacità di Giorgi.