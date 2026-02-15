Serie B – I Fiorenzuola Bees raddoppiano: grande vittoria su Treviglio Brianza, finisce 74-64 al PalArquato

I Fiorenzuola Bees tornano al PalArquato per vendicare la pessima prestazione contro la Fulgor Fidenza cui tuttavia è seguita una bella vittoria sul parquet di Lumezzane 7 giorni fa.

La cronaca

Ospiti in terra valdardese sono i ragazzi di coach Villa per una TAV Treviglio Brianza altrettanto desiderosa di punti per rinfrancare un inizio di girone di ritorno non perfetto. Treviglio parte con le marce alte, ma i Bees sono bravi con Ceparano e Crespi a mettere qualche granello di sabbia negli ingranaggi iniziali dei neroverdi, trovando il gioco da 3 punti proprio di Crespi per il 3-4 al 3’.

Mariani esce dai blocchi per l’8-6 dalla lunga distanza che fa esultare il PalArquato, mentre Reati per la TAV risponde con la stessa moneta in semitransizione al 6’. 10-9. Crespi disputa un ottimo primo quarto per i Bees, con De Zardo che con un circus shot all’8’ porta Fiorenzuola sul 16-11. Ancora De Zardo chiude un ottimo primo parziale per i Bees sul 18-13 con il terzo tempo nel cuore dell’area.

Le triple di Korsunov e del rientrante Cecchi aprono il break ad inizio secondo quarto costringendo coach Villa al timeout immediate sul 24-15 al 12’. Crespi giganteggia con la stoppata sulla tripla tentata da Rubbini al 15’, ma Galassi cerca di togliere le castagne dal fuoco con la tripla del 24-19 al 17’.

De Zardo difende forte e lancia la transizione per Ceparano (33-22 entrando nell’ultimo minuto di tempo), ma Treviglio sapientemente conquista tiri liberi che Restelli converte. 33-26 all’intervallo.

Secondo tempo

Il secondo tempo inizia con un libero per fallo tecnico fischiato su Ceparano durante la pausa lunga, con Taflaj che al 22’ inchioda il 36-31 dall’angolo. Sull’inchiodata a due mani seguente di Agostini che vale il -3, coach Del Re chiama timeout obbligato al 23’, ma Reati punisce nuovamente dal cuore dell’area per il 38-37.

Rubbini con il gioco da 3 punti fa mettere la freccia a Treviglio dopo 20 minuti (38-40 al 25’), ma Crespi con due giocate sotto le plance insieme alla difesa di Cecchi inchiodano la sfida sul 44-44 al 26’.

Ancora Crespi e la tripla dall’angolo di Mariani esaltano il PalArquato (49-44 al 28’), ma Restelli ci mette una pezza per smorzare l’entusiasmo con la tripla fuori equilibrio che vale il 51-47 e da animo allo spicchio di PalArquato targato Treviglio. A fine terzo quarto è 55-49 Bees con un finale tutto in salsa Crespi.

Fiorenzuola concede due rimbalzi offensivi sanguinosi a Treviglio in apertura dell’ultimo quarto, con Galassi esiziale dall’angolo (55-52). Gli ospiti rimettono la freccia con il terzo tempo di Taflaj (56-57 e 18 punti personali per lui), ma il quinto fallo fischiato a Misters è una mazzata per la TAV al 34’.

Korsunov sfrutta il cioccolatino di Mariani e in transizione appoggia il nuovo +2 Bees, con capitan Bottioni che realizza lo strappo con il jumper dalla media. 64-59 al 37’.

Rubbini conferma di essere un grande tiratore di liberi con il 2/2 del -3 per la squadra di coach Villa, ma a 100 secondi dalla fine Bottioni inventa sullo scadere dei 24 secondi il gioco da 3 punti al centro dell’area che consegna un tesoretto nelle mani di coach Del Re. 67-61 e timeout Treviglio.

Korsunov conquista altri due liberi per il 69-61 che tira la volata a Fiorenzuola nell’ultimo minuto, con la difesa seguente che consente a De Zardo i liberi della staffa. Finisce 74-64 .

Fiorenzuola Bees vs TAV Treviglio Brianza Basket 74-64

(18-13; 33-26; 55-49)

Fiorenzuola Bees: Mazburrs ne, Obljubech 4, Bottioni 7, Korsunov 9, De Zardo 14, Cecchi 4, Re, Mariani 8, Ceparano 4, Crespi 21, Ambrosetti 3. All. Del Re

Treviglio Brianza Basket: Agostini 4, Rubbini 7, Anchisi ne, Morina 2, Reati 8, Daccò ne, Rossetti ne, Ronchi ne, Taflaj 18, Marcius 1, Restelli 15, Galassi 9. All. Villa

