Movida, stazione, via Colombo e viale Dante: massicci controlli interforze, oltre 230 persone identificate

Durante la settimana appena trascorsa il Questore di Piacenza ha disposto controlli in varie zone della città (Stazione Ferroviaria e vie limitrofe, Via Colombo, Via Emilia Pavese, Viale Dante) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che nello specifico, unitamente a personale della Questura, hanno identificato 91 persone, di cui 38 con precedenti di polizia, controllati 10 veicoli e 4 esercizi pubblici.

Nella specifica serata di ieri, la Questura di Piacenza, come stabilito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio in materia di sicurezza urbana e per la prevenzione e repressione dei reati predatori ed il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nelle zone della movida piacentina.

In particolare, personale della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, dell’unità cinofila della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, (per un totale di 17 operatori impiegati) hanno svolto accurati controlli nei pressi di alcuni esercizi commerciali nella zona del centro città, tra il Pubblico Passeggio e Corso Vittorio Emanuele, estendendoli anche nelle zone di Via Alberoni, nonché, nelle aree a criticità più accentuata di Viale Dante, Via Colombo, Via Conciliazione e Via Nasalli Rocca.

Sono state identificate complessivamente 146 persone, di cui 58 con precedenti di Polizia, controllati 14 esercizi commerciali, 3 dei quali assoggettati a più approfondite verifiche amministrative.

In seguito ad un controllo di veicolo transitato in Via Colombo, un ventunenne italiano è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990 come assuntore di sostanze stupefacenti e contestualmente gli è stata ritirata la patente di guida.

