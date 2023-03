Serie B – I Fiorenzuola Bees riprendono a volare dopo lo scossone dell’ultimo periodo; a Castell’Arquato arriva Senigallia

I Fiorenzuola Bees tornano in campo per affrontare la Goldengas Pallacanestro Senigallia nella gara valevole per la 24° Giornata Campionato Serie B Girone C Old Wild West. E lo fanno tornando di fronte al proprio pubblico del PalArquato domenica 26 marzo 2023 alle ore 18.00.

La settimana di stop che è seguita al ko di Ancona per 104-102 non è stata certamente delle più tranquille in casa Fiorenzuola Bees.

Un cambiamento importante

Dopo 101 partite con la maglia gialloblu in 3 stagioni e mezzo, coach Gianluigi Galetti ha infatti lasciato il posto ad un ritorno sulla panchina dei Bees, quello di Simone Lottici, allenatore gialloblu nelle 4 stagioni che hanno preceduto l’arrivo del tecnico forlivese.

A coach Lottici è stato confermato lo staff tecnico di assistenti già presenti, con Bricchi, Zanella e Mellone, insieme al preparatore atletico Donazzi. Fiorenzuola vuole fortemente invertire il trend che l’ha portata in una spirale di 3 sconfitte consecutive.

Il punto su Senigallia

Senigallia arriva al PalArquato forte di una bella vittoria contro San Miniato tra le mura amiche nelle Marche. Nel 70-63 finale, costruito soprattutto grazie ad un ottimo sprint da 29-15 nel primo parziale.

La Goldengas è stata trascinata nell’ultimo match da una grande prova di Musci (20 punti e 10 rimbalzi) e Lemmi (12 punti in 27 minuti).

La squadra di coach Filippetti arriva all’incontro con 4 vittorie nelle ultime 5 gare disputate che l’hanno riproiettata a ridosso della parte sinistra della classifica dopo un inizio 2023 abbastanza altalenante.