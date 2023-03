Baseball, Serie B – Piacenza in trasferta a Bergamo per il Memorial Chia

Inizio ufficiale della stagione 2023 per il Piacenza Baseball che, in risposta all’invito dei Walls Bergamo, parteciperà nel fine settimana al 5° Memorial Sebastiano e Giusi Chia. Nel capoluogo lombardo i biancorossi giocheranno sabato pomeriggio alle 15,30 contro la formazione di serie C del Bovisio Masciago. In precedenza, alle 13, si affronteranno i padroni di casa e l’Ares Milano. Il quadrangolare si concluderà domenica con le finali: alle ore 11 quella per il terzo posto tra le de perdenti del giorno prima e alle ore 15 quella per il primo posto tra le vincenti.

Si tratterà di due impegni estremamente utili a completare e rifinire la preparazione in vista del campionato. Da notare che Gabriel Dall’Agnese, Josè Perez e Kevin Gibson, in prestito dai Walls Bergamo, per l’occasione giocheranno il torneo con la loro squadra d’origine e saranno perciò avversari del Piacenza. La doppia trasferta farà anche da preludio alla venticinquesima edizione del Memorial De Benedetti che la società del presidente Davide Imberti organizzerà il prossimo fine settimana dopo aver invitato Ares Milano e Poviglio (RE).