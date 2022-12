Serie B – I Fiorenzuola Bees superano in una sfida combattuta i Tigers Romagna: finisce 83-76

I Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti tornano in campo al PalArquato di Castell’Arquato per ospitare, nella gara valevole per la 10° Giornata Campionato Serie B Girone C Old Wild West, i Tigers Romagna degli ex Bracci e Brighi.

La cronaca

I Tigers Romagna cercano di partire a marce alte contrariamente alle previsioni, attaccando il canestro con i primi due canestri di giornata ad opera di Lombardo e Favaretto; Casagrande accende la luce con il 5-0 di break che vale il primo vantaggio Bees di giornata al 3’. 5-4.

Rossi converte il gioco da 3 punti che vale l’8-10 per Tigers Romagna in un primo quarto non spettacolare; Magrini in semitransizione incendia la retina con la tripla dell’11-12 all’8’, poi Giorgi e Caverni compiono il sorpasso sul finale di quarto per il 16-14. In uscita dalla panchina è Re con la tripla a puntellare il primo quarto sul 19-14 per i Bees.

Bracci e Brighi inaugurano il secondo parziale con uno 0-4 che fa infuriare la panchina gialloblu con coach Galetti che chiama timeout immediato sul 18-19 all’11’.

Brighi converte il sorpasso al 13’ con la tripla in stepback del 21-23 per i Tigers Romagna, con gli ospiti che da lì piazzano un break da 0-5 per il massimo vantaggio al 14’ (21-28).

Casagrande prova a risvegliare Fiorenzuola dal torpore con la tripla del 24-28, seguito da 5 punti personali consecutivi di Caverni che fanno tornare i Bees ad un solo possesso di svantaggio al 15’. 29-31.

Bracci si dimostra un fattore importante nella partita riportando a +6 i Tigers al 18’ e portandosi a 15 punti personali nel primo tempo con percorso pulito dal campo (6/6 da 2 punti, 1/1 da 3 punti). 33-39.

Preti con la virata riesce a convertire un layup da sotto per alzare il volume del PalArquato, contenendo i danni e ricucendo sul 37-39 con cui le squadre vanno all’intervallo lungo.

Secondo tempo

Con 5 punti personali Brighi inaugura il secondo tempo e fa allungare sul +7 i Tigers Romagna; Giorgi da sotto le plance prova a scuotere l’ambiente in casa Bees in un’inerzia tutt’altro che facile da far svoltare, con Giacchè che lo segue e fa tornare i gialloblu ad un solo possesso di svantaggio al 23’. 43-46.

Il circus shot di Favaretto con seguente fallo subito è una mazzata cui la squadra di coach Galetti deve far fronte al 24’, ma Giorgi è ancora bravo a ricucire strenuamente il gap tra le due squadre con il movimento spalle a canestro del 47-49.

I liberi di Preti e Magrini consegnano il vantaggio a Fiorenzuola che in modo resiliente si porta sul 54-51, con il turbo improvvisamente schiacciato dai Bees nella metà campo offensiva; la tripla di Caverni porta la squadra valdardese al +7 sul 61-54 al 29’.

Fiorenzuola è brava e famelica a portarsi avanti in modo consistente nonostante le numerose difficoltà, chiudendo il terzo parziale sul 64-57.

Preti prova a chiudere la partita per i Bees ma Brighi in casa Tigers Romagna è di tutt’altro avviso, e riporta gli ospiti sul -3 con 5 punti personali al 32’. 68-65.

Lovisotto dalla media distanza scrive il -1 al 34’ rendendo la partita quanto mai aperta, con Ricci che si rivela provvidenziale in un break da 4-0 per allargare l’elastico tra le due squadre al 35’. 75-69.

Negli ultimi 2 minuti la partita si trascina sui 2 possessi di vantaggio per i Bees; Frigoli ricuce al -3 con la zingarata in area in terzo tempo (79-76), Preti e Casagrande dalla lunetta puntellano e chiudono la partita in favore di Fiorenzuola. Finisce 83-76.

Fiorenzuola Bees vs Tigers Romagna 83-76

(19-14; 37-39; 64-57)

Fiorenzuola Bees: Casagrande 14; Re 3; Buci ne, Devic ne; Caverni 15; Giacchè 8; Giorgi 12; Preti 15; Bettiolo ne; Ricci 6; Magrini 10. All. Galetti

Tigers Romagna: Brighi 23; Lovisotto 15; Frigoli 2; Chiapparini; Stella ne; Favaretto 7; Bracci 17; Poggi; Rossi 5; Lombardo 7; Tomcic ne. All. Conti

Arbitri: Spinelli da Marnate (VA) – Fusari da San Martino Siccomario (PV)

Note: 5 falli Lovisotto (T); Bracci (T)