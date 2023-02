Serie B – I Fiorenzuola Bees tornano in campo e volano a Piacenza per il derby contro la Bakery

Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti tornano in campo per la 21° Giornata Campionato Serie B Girone C Old Wild West, e lo fanno andando ad affrontare in campo avverso la Bakery Piacenza, domenica 26 febbraio 2023 alle ore 18.00.

Il momento dei Bees

Al Pala Franzanti di Largo Anguissola in Piacenza si terrà una sfida importante in chiave 4° posto, con i Bees che al momento occupano questo importante piazzamento a quota 22 punti, 2 in più di un nugulo di squadre composto da Jesi, Ancona, Ozzano e la stessa Bakery.

Nell’ultimo turno, Fiorenzuola ha perso di fronte ad un PalArquato di Castell’Arquato delle grandi occasioni per 83-85 contro la Virtus Spes Vis Imola, subendo un ko figlio da un lato da un colpo di coda ed un pezzo di bravura di Galassi, dall’altro di una prima metà di partita non positiva difensivamente, con troppe distrazioni ed un atteggiamento non brillante.

E’ stata buona invece nel complesso la prova di un sempre più convincente Ricci da 14 punti e 11 rimbalzi, a cui si è combinata la sagacia tecnica indiscutibile di un capitan Riccardo Pederzini a flirtare con la doppia doppia (10 punti e 9 assist per lui).

Nonostante una prova dove i Fiorenzuola Bees hanno trovato un Magrini coraggioso a stringere i denti per forzare il rientro in campo dal problema occorso a San Miniato, è perdurato il problema fisico a Giorgi, che dopo pochi minuti ha alzato bandiera bianca e che difficilmente scenderà in campo contro la Bakery Piacenza.

Il focus sulla Bakery

Dal canto proprio la Bakery Piacenza arriva all’incontro uscita molto rafforzata da un doppio ingresso nel mercato invernale di assoluto spessore, con Passoni e Venuto a rendere i biancorossi una delle squadre con il roster più temibile del girone.

Con l’infortunio patito dall’ex Fiorenzuola Bees Umberto Livelli (cui vanno tutti i migliori auguri di pronta guarigione da parte della società gialloblu), la Bakery ha cercato di non lasciare nulla di intentato per un obiettivo come quello del 4° posto anche negli scorsi giorni confermato alla stampa da parte della Presidente Zanardi.

Dopo un ottimo gennaio figlio di 3 vittorie e 1 sola sconfitta, per i biancorossi di Piacenza sono arrivate 3 sconfitte negli ultimi 3 turni, con la concreta volontà di voltare pagina già da domenica contro i Fiorenzuola Bees.

Coach Gianluigi Galetti ha inquadrato in questo modo il periodo che attende i Fiorenzuola Bees