Sequestro di persona ma la vittima non denunciò, processo annullato con la riforma Cartabia

La nuova legge Cartabia blocca il primo processo a Piacenza. Andiamo con ordine. La riforma prevede “l’ampliamento delle ipotesi di reati procedibili a querela […] condizionando la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto ed alla sovranità della persona offesa”. Cosa significa? Significa che se la vittima non sporge denuncia, non si celebrerà alcun processo. Tra i reati che rientrano in questa categoria troviamo: Lesione personale, lesioni personali stradali gravi o gravissime, sequestro di persona, violenza privata, minaccia, violazione di domicilio, furto ecc.

Ebbene, a Piacenza si sarebbe dovuto celebrare un processo proprio per sequestro di persona. Parliamo di un uomo che, al culmine di una relazione travagliata, un giorno avrebbe costretto la compagna a salire in auto con l’intenzione di condurla con sé in Romania. La donna sarebbe stata costretta a salire contro il proprio volere a bordo della vettura. Episodio configurato dunque come sequestro di persona, ma la ragazza non ha mai denunciato il compagno e così il processo non sarà celebrato.