Rugby, Top10 – I Lyons chiudono l’avventura in Coppa Italia sul campo delle Fiamme Oro

Sitav Rugby Lyons torna in campo per affrontare la propria quarta e ultima sfida del girone 2 di Coppa Italia, con l’avventura nel torneo che si chiuderà sul campo delle Fiamme Oro a Roma. La sfida andrà in scena sabato 25 febbraio alle ore 12.00, con i bianconeri che cercano la prima vittoria nella competizione. Entrambe le squadre sono a secco di vittorie nel Torneo ed entrambe sono ferme al palo degli 0 punti, e cercheranno di onorare l’impegno provando a ottenere una vittoria utile soprattutto per il morale. Per i Lyons, in particolare, serve rialzare la testa dopo la brutta prova con Viadana, che ha interrotto un buon momento di forma dei bianconeri.

Sabato sarà la grande giornata di Giovanni Via, che taglia il traguardo delle 100 presenze in maglia Lyons

“Raggiungere le 100 presenze in maglia Lyons per me, e penso un po’ per tutti i ragazzi delle giovanili, rappresenta un sogno nel cassetto. Di ricordi ne ho tanti, molti dei quali anche con le squadre giovanili; se devo sceglierne due con la maglia della prima squadra non posso non menzionare l’esordio a 17 anni in Eccellenza a Calvisano (più giovane bianconero a esordire nel massimo campionato italiano) e la prima meta segnata con la 1^ squadra l’anno dopo in casa, su assist del Capitano Edd Thrower. Forse il più bello però rimane la vittoria del campionato di Serie A, con conseguente promozione in Eccellenza, contro Colorno, che fu una partita giocata alla perfezione da tutta la squadra. Sicuramente conta molto il fatto di aver condiviso questa esperienza con ragazzi a cui sono molto legato, soprattutto con mio fratello Alessandro, e a tutti i miei compagni delle giovanili che hanno condiviso con me una parte del percorso.”

Giovanni Via ha parlato anche delle sue aspettative per la sfida alle Fiamme Oro