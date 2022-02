Serie B – Il cammino della Canottieri Ongina riparte dalla Valtrompia

Ripartirà dalla terra bresciana il viaggio pallavolistico della Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile. La compagine piacentina inaugurerà al contempo il proprio 2022 pallavolistico sfidando domani (sabato) alle 20,30 a Bovezzo il Valtrompia Volle. Quinta giornata di ritorno del girone C.

Sarà un sabato da ex per il tecnico Gabriele Bruni e per il palleggiatore Thomas Ramberti, che hanno lavorato insieme al Valtrompia e ora proseguono il sodalizio professionale anche in riva al Po. In classifica, la Canottieri riparte dal secondo posto con 25 punti, quattro in meno di Mantova che però ha giocato una partita in più.

L’avversario

Il Valtrompia Volley è allenato da Enrico Peli, ex libero di serie A che quest’anno è tornato sulla panchina valtrumplina. In classifica, la compagine bresciana occupa il quinto posto con 19 punti all’attivo.

Questo il programma

Imecon Crema-Unitrento Volley

Valtrompia Volley-Canottieri Ongina

Acv Miners-Ks Rent Trentino

Radici Cazzago-Mgr Grassobbio

Volley Cavaion-Policura Lagaris

Gabbiano Mantova-Arredopark Dual Caselle

La classifica

Gabbiano Mantova 29, Canottieri Ongina 25, Arredopark Dual Caselle 24, Unitrento Volley 23, Valtrompia Volley 19, Mgr Grassobbio, Acv Miners 14, Imecon Crema, Radici Cazzago 12, Ks Rent Trentino 11, Volley Cavaion 9, Policura Lagaris 0. (Canottieri Ongina, Grassobbio, Crema, Ks Rent Trentino una partita in meno).

Copertura del match

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.