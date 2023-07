Serie B – In casa Bakery arriva un nuovo playmaker: ecco l’italo-argentino Lucas Maglietti

La Bakery Piacenza si rinforza ancora. Il club biancorosso ha raggiunto l’accordo con Lucas Maglietti, playmaker italo-argentino nato il 14/08/2003.

La carriera

Cresce cestisticamente nelle giovanili della Union de Formosa e nel 2019 viene convocato dalla nazionale argentina U16 a giocare la FIBA Americas U16, dove raggiunge la qualificazione al mondiale U17.

Nella stagione 2019/2020 guadagna una medaglia d’argento all’Adidas Next Generation Tournament U18 di Monaco di Baviera con la Stella Azzurra Roma. Nella stagione 2021/22 arriva la convocazione nella squadra laziale in Serie A2 e contemporaneamente la vittoria del campionato nazionale Under 19.

Nello scorso campionato inizialmente firma in Serie B con l’Orlandina Basket, però dopo pochi giorni arriva la chiamata da parte della NPC Rieti in Serie A2 con la quale ha concluso la stagione.

Le parole di Lucas Maglietti

“Sono molto contento per questa opportunità di giocare alla Bakery, sarà una bella sfida e parlando con il coach mi ha dato tanta fiducia. Sono sicuro che faremo di tutto per fare un buon campionato e non vedo l’ora di cominciare gli allenamenti, di conoscere i nostri tifosi e scendere in campo tutti insieme”

Il commento di Augusto Conti, coach della Bakery Piacenza

“Buonissimo innesto, ragazzo con ottime prospettive, grintoso, con voglia di fare e di lavorare, come piace a noi!”

