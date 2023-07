Temperature in salita la prossima settimana i consigli dalla Croce Rossa di Piacenza -AUDIO

Temperature in salita la prossima settimana, sono previsti ancora picchi variabili tra i 36 e i 39 gradi. La Croce Rossa Italiana Comitato di Piacenza ha emesso un decalogo a cui attenersi scrupolosamente per affrontare il caldo che ci accompagnerà durante tutta la giornata, facendo molta attenzione nelle ore di punta.

Temperature in salita come comportarsi

“Dobbiamo tenere presente che in condizioni di caldo estremo le fasce di popolazione più colpite sono soprattutto quelle che vivono nelle grandi città dove c’è poca ombra, c’è un ambiente favorevole al surriscaldamento e scarseggia la ventilazione – segnala Antonio Agosti Direttore Sanitario Croce Rossa del comitato di Piacenza – bisogna poi considerare che le patologie croniche rappresentano un altro problema che si va a sommare. Ci sono delle semplici norme di comportamento e misure di prevenzione che possono ridurre di molto le conseguenza delle ondate di calore.

Temperature in salita alcune indicazioni

“Sarebbe bene uscire di casa nelle ore più fresche della giornata – specifica Agosti – prima delle 11,00 e dopo le 18,00, se invece si è costretti a uscire anche nelle ore più calde, avere l’accortezza di indossare in cappello, occhiali da sole ed eventualmente proteggersi con una crema solare ad alto valore protettivo. Indossare un abbigliamento il più possibile adeguato e leggero sia in casa che all’aperto, occuparsi di rinfrescare l’ambiente domestico o di lavoro, accostando le finestre tenendole aperte la mattina presto o la sera o nella notte.

Audio Intervista con Antonio Agosti

Aria condizionata

Utilizzare in modo assennato l’aria condizionata – consiglia Antonio Agosti – tenendola tra i 24 e i 26 gradi, raccomandando una manutenzione periodica efficace perché gli split diffondonoi anche batteri.

Ancora qualche prezioso consiglio

Tenere bassa anche la temperatura corporea con docce, bagnandosi il viso e le braccia con l’acqua fresca usando anche un panno bagnato in fronte. – spiega Agosti – Contenere l’attività fisica sia quella sportiva ma anche lavori pesanti evitando accuratamente le ore più calde all’aperto. Evitare il consumo di alcolici o di bevande gassate e zuccherine e quelle troppo fredde”. In caso di caldo eccessivo è bene mantenersi leggerI anche a tavola favorendo il consumo di cibo ricco di liquidi, frutta e verdura facendo anche attenzione alla conservazione adeguata degli alimenti evitando di lasciarli fuori dal frigo.

Temperature in salita categorie a Rischio

“Bisogna fare attenzione alle persone che hanno patologie croniche come malattie cardio respiratorie o diabetici – sottolinea Agosti – il calore tende ad esempio ad abbassare la pressione arteriosa, nei diabetici è bene tenere sotto controllo la glicemia. Consultare il proprio medico se ci sono dei disturbi specifici facendosi aggiustare la terapia. Richiamo l’attenzione anche sulla conservazione dei farmaci, verificare i gradi a cui debbono essere tenuti per essere correttamente conservati”. Una attenzione specifica viene richiamata anche per quelle persone anziane sole, cercare di aiutarle magari per evitare loro lavori che possano rivelarsi pesanti anche ad esempio per la spesa o una piccola pulizia della casa e segnalare ai servici socio sanitari eventuali situazioni a rischio.

Come riconoscere un colpo di calore

“Il caldo rappresenta un pericolo quando la temperature esterna supera i 32 – 35 gradi – indica il Direttore Sanitario della Croce Rossa del comitato di Piacenza – o se il tasso di umidità è talmente alto che ci impedisce una normale sudorazione, quando anche la temperatura di casa è superiore a quella esterna. I disturbi che si palesano vanno dagli edemi da calore, senso di pesantezza e gonfiore agli arti, al colpo di sole, rossore al viso, malessere generale, mal di testa, nausee, vertigini, fastidio alla luce, in alcuni casi può venire anche la febbre. In caso di umidità l’arrossamento può aumentare ci si disidrata, la pelle tende a seccarsi, aumentano frequenza cardiaca e respiratoria”.

Come intervenire

“Bisogna innanzitutto portare la persona in un luogo fresco e ventilarla, se rischia di perdere coscienza metterla sdraiata sollevando le gambe, – indica Antonio Agosti -liberarla dagli indumenti che possono essere più fastidiosi e raffrescarli. Quindi raffrescare il corpo con dell’acqua fresca o avvolgendoli con asciugamani o lenzuola inumiditi e dar da bere acqua fresca e sali minerali”. Se la situazione dovesse complicarsi chiamare il 118 per un intervento più professionale e celere.

10 consigli dal Comitato di Piacenza della Croce Rossa Italiana

1) Esci solo nelle ore più fresche del giorno e se possibile frequenta parchi e zone alberate. La presenza di vegetazione abbassa di diversi gradi la temperatura.

3) Porta sempre con te un cappello e la crema solare.

2) Se esci di casa, porta con te una borraccia e verifica che sul percorso ci siano fontanelle. Ci sono molte App che possono aiutarti a trovarle.

4) Con il caldo il corpo ha bisogno di meno calorie: consuma pasti piccoli e leggeri, preferisci frutta e verdura. Una dieta buona per il caldo e per il pianeta.

5) Se non hai un condizionatore o vuoi limitarne l’uso, mantieni freschi gli ambienti di casa, tenendo finestre e tapparelle chiuse durante il giorno e aprendole la sera. Se utilizzi il condizionatore, non superare i 5 gradi di differenza con l’esterno. Mentre, se usi un ventilatore ricordati di non puntarlo direttamente su di te o altre persone.

6) Bevi molta acqua ed evita le bevande alcoliche che aumentano la disidratazione. Ricorda che l’acqua del rubinetto o della fontanella ha un minore impatto ambientale.

7) Non trascurare l’abbigliamento: abiti ampi e tessuti leggeri, naturali e di colore chiaro possono aiutarti a regolare la temperatura del corpo.

8) Prima di metterti in viaggio, consulta le previsioni meteo e preparati in anticipo.

9) Sapevi che le donne, le persone anziane e i bambini sono più soggetti alle ondate di calore? Proteggile dai rischi per la salute e, quando si verificano picchi di alte temperature, assicurati che stiano bene.

10) Se manifesti uno di questi sintomi potrebbe trattarsi di un colpo di calore: affanno, dolore toracico, confusione, debolezza, vertigini o crampi. Cerca assistenza medica e, in caso di emergenza, chiama il 112 o il 118.