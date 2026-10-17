Serie B Interregionale – A Piacenza la Bakery Basket ospita una Bramante Pesaro ancora a secco – AUDIO

17 Ottobre 2026 Carlofilippo Vardelli Basket, Notizie, Sport
Bakery Piacenza

Quarta di campionato in B Interregionale e seconda sfida interna per la Bakery che sul parquet di Piacenza attende la Bramante Basket Pesaro. I biancorossi hanno trovato i primi due punti stagionali domenica scorsa a domicilio di una Fossombrone troppo poco precisa – soprattutto dall’arco – e incapace di contenere un travolgente Prosek, autore di 27 punti conditi da 11 rimbalzi.

Al PalaBakery domenica alle 18 arriva una squadra che ha fame di punti ed una classifica che finora non ha saputo sbloccarsi: Pesaro nell’ultimo turno ha ceduto di cinque punti all’Olimpia Castel San Pietro a causa soprattutto di un terzo parziale (10-24) decisamente pesante nella dinamica della partita. I marchigiani sono ancora a quota zero dopo le prime tre uscite e a Piacenza proveranno in tutti i modi ad arpionare il successo.

Palla a due alle diciotto al PalaBakery (Piacenza).

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover