Una barca speciale: alla Vittorino da Feltre un fine settimana di gare

Il nome scelto dagli organizzatori per la manifestazione spiega e dice già tutto. “Un barca speciale” è infatti il titolo dell’evento sportivo in programma il prossimo fine settimana sulle acque del Po e nella palestra della Vittorino da Feltre, e che avrà come protagonisti giovani tesserati di Special Olympics, l’Associazione sportiva benemerita – riconosciuta dal CONI e dal CIP – capace di far partecipare insieme alle stesse competizioni atleti con e senza disabilità intellettive.

Il programma prevede gare sia di canottaggio, che andranno in scena sulle acque del Po, sia di indoor rowing che si svolgeranno all’interno delle strutture della Vittorino da Feltre.

L’evento è stato presentato oggi in conferenza stampa presso la sede della società biancorossa alla presenza del Presidente, Gianluigi Tedesco, della Consigliera delegata al canottaggio, Laura D’Amato, dal Presidente regionale Emilia Romagna di Special Olympics, Andrea Cevolo e del Direttore regionale, Cristiano Previti, dell’Assessore allo sport del Comune di Piacenza – ente patrocinante – Mario Dadati, del tecnico CIP Andrea Alborghetti, e del Presidente del Lions Club Salsomaggiore, Pasquale Gerace in rappresentanza degli undici Lions Club parmensi che hanno sostenuto l’iniziativa.

Laura D’Amato, che ha anche letto un messaggio augurale del Presidente nazionale della Federcanottaggio, Rossano Galtarossa

“Un evento all’insegna dello sport e dell’inclusività reso possibile non solo dal prezioso lavoro di Special Olympics ma anche dei Lions, del Cus Ferrara che metterà a disposizione alcune imbarcazioni per le regate, dal Comune di Piacenza, dalla Uisp, dal CONI, dal CIP, dal’Associazione Faro 23 e grazie anche alla collaborazione della Nino Bixio. Siamo onorati di ospitare nella nostra società un evento sportivo come questo”.

Ha aggiunto Andrea Cevolo

“Avere coraggio, provare ed esserci è un semplice motto che riassume la filosofia del nostro operato indirizzato a far gareggiare atleti con e senza disabilità intellettive. IL mio ringraziamento va a tutte le persone, le associazioni e gli enti che ci hanno sostenuto ed hanno permesso di portare a Piacenza questo straordinario evento sportivo.”

Ringraziamenti ribaditi anche dal’Assessore Mario Dadati, che ha elogiato “la Vittorino da Feltre per aver confermato ancora una volta di essere una realtà sportiva non solo gloriosa ma anche senza barriere e all’insegna dell’inclusività. Con il supporto del Comune di Piacenza e di altre realtà sportive del territorio – ha poi ricordato l’Assessore Dadati – Special Olympics porterà a Piacenza, la prossima primavera, una parte dei Campionati regionali”.

Durante la conferenza sono stati anche presentati Giulia e Francesco, due atleti di Special Olympics che gareggeranno il prossimo fine settimana, mentre un altro atleta, Davide, ha letto il giuramento sportivo.