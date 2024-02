Serie B – La Bakery Piacenza contro il suo recente passato: Gema Montecatini – AUDIO

Vigilia di ventiseiesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/2024, e la Bakery Piacenza si appresta ad affrontare la Gema Montecatini dei tanti ex recenti. Domenica 25 febbraio alle ore 18:00, presso il palasport di largo Anguissola, la formazione biancorossa incrocerà le lame con coach Marco Del Re, Simone Angelucci, Kirill Korsunov e Lorenzo Passoni. Sarà un incontro particolare, senza dimenticare la preziosa posta in palio.

Le parole di Nicolò Bertocco

«Contro la Gema mi aspetto una partita principalmente molto fisica, ma Montecatini ha comunque degli ottimi giocatori. Dal canto nostro cercheremo di imporre il nostro gioco per vincere il match. Penso che durante la settimana abbiamo fatto dei buoni allenamenti per prepararci al meglio a questo incontro, ma come spesso accade faremo ogni tipo di valutazione solo domenica sera dopo la sirena finale».

Bertocco, insieme al compagno di squadra Lucas Maglietti, accompagnati dal responsabile minibasket Davide Giovanetti, sono tornati a scuola. Infatti, i due atleti biancorossi la scorsa mattinata sono passati a salutare gli alunni della scuola Pezzani di Piacenza. Grande emozione per i bimbi, che hanno fatto un sacco di domande e hanno portato a casa gli autografi dei giocatori.