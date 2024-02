Volley, serie B2 – La Rossetti Market Conad all’esame-Be One per difendere il primato

Viaggio nel Veronese per la Rossetti Market Conad, capolista del girone E di B2 femminile tornata in testa dopo il 3-1 di sabato scorso a Mirandola. Domani (sabato) alle 20,30 a San Martino Buon Albergo la formazione piacentina sfiderà le padrone di casa della Be One, seste a quota 26 punti, mentre la squadra allenata da Federico Bonini e Paolo Bergamaschi guida la classifica con 35, a +1 sulla coppia San Giorgio-Zerosystem. Proprio quest’ultimo avversario è stato lo “scalpo” eccellente delle venete, che hanno inflitto alle modenesi la prima sconfitta stagionale interna.

“La Be One è una squadra giovane in crescita, con un grandissimo margine e che ha già dato segnali importanti al campionato mettendo sotto squadre toste. Viene da tre tie break vinti, mostrando non solo qualità e risultati ma anche una certa scorza caratteriale. Il loro gioco veloce mostrato all’andata è diventato ancora più rapido, le loro attaccanti principali sono la banda Camponogara e l’opposta Hrabar. Si prospetta una partita potenzialmente molto bella, che speriamo ovviamente di portare a casa. Stiamo recuperando i nostri pezzi, sabato scorso per esempio è rientrata molto bene la centrale Scurzoni”.

Classifica

Rossetti Market Conad 35, San Giorgio, Zerosystem 34, Isuzu Cerea 29, Volley Davis 2C, Galaxy Collecchio 27, Be One 26, Tecnimetal Piadena 24, Hydroplants Soliera150 23, Moma Anderlini Modena 19, Drago Volley Stadium Mirandola 16, Top Volley Verona 12, Viadana Volley 9, SpakkaVolley Spacer 0.