Ritorna il Bakery Basketball Summer Camp 2K24: dal 21 al 27 luglio a Folgaria

Ritorna, per la quarta edizione, il Bakery Basketball Summer Camp 2K24, che per il secondo anno consecutivo si svolgerà dal 21 al 27 luglio 2024 a Folgaria, in Trentino Alto Adige. In una location superlativa per l’organizzazione di un camp sportivo, ci si immergerà nel comprensorio dell’Alpe Cimbra, in una spettacolare cornice di paesaggi naturali incontaminati dove si potrà vivere una settimana esaltante dedicandosi alla pallacanestro e non solo.

I ragazzi soggiorneranno all’Hotel Stella d’Italia, una delle migliori strutture alberghiere di Folgaria. Mentre svolgeranno le attività giornaliere presso il PalaGhiaccio, una delle migliori strutture dove saranno allestiti ben quattro campi per allenarsi al meglio seguiti in modo minuzioso dallo staff tecnico del Bakery Basketball Summer Camp.

È necessario affrettarsi sin da subito ad effettuare l’iscrizione, perché i posti sono limitati a circa 100 giovani atleti. Il costo totale della settimana di camp è di 475,00 euro con la modalità ‘all inclusive’, cioè tutto compreso (escluse spese extra personali). La caparra corrisponde a 280,00 euro e deve essere versata entro e non oltre il 28 aprile 2024. La parte restante (200,00 euro) sarà da saldare entro e non oltre il 31 maggio 2024. Per tutte le informazioni e ulteriori indicazioni si può consultare il sito web dedicato all’indirizzo www.bakerybasketballcamp.com.

Simone Zamboni, responsabile del settore giovanile

«Siamo felici ed orgogliosi di riproporre il nostro camp, che da quest’anno vede la collaborazione di altre due società del nostro territorio quali il Piacenza Basket Club ed il Fiore Basket Piacenza. Questa collaborazione tenderà, come sempre, a creare un confronto tra i club, confronto e incontro tra ragazzi e ragazze che provengono da realtà diverse, e chiaramente confronto per lo staff che sarà formato dagli allenatori sia della Bakery, che del Basket Club che del Fiore. L’obiettivo del camp resta comunque quello di divertirsi, fare nuove conoscenze, e chiaramente migliorare dal punto di vista tecnico. È il connubio vincente con il quale ci approcciamo ad organizzare questa fantastica attività».