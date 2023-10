Serie B – La Bakery Piacenza fa visita all’Aurora Desio nell’anticipo di sabato – AUDIO

La Bakery Piacenza, dopo aver vinto e convinto solo pochi giorni fa contro Piombino, è attesa da un altro match da prendere con le pinze. I biancorossi di coach Giorgio Salvemini, infatti, saranno di scena a Desio. Opposti all’Aurora, si giocherà sabato 28 ottobre alle ore 21:00.

Con la sola Herons Montecatini in testa alla classifica del Girone A del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West, sono ben nove le compagini che la tampinano a soli due punti di distanza. E in questo gruppone ci sono sia i piacentini che i brianzoli, segno inconfondibile che l’impegno non sarà per nulla semplice.

Le parole di Jure Besedic ai microfoni di Radio Sound

Le parole di Martino Criconia

«Contro Piombino abbiamo centrato una grande vittoria, conseguenza di una grande partita – dichiara -. L’impegno non era facile perché Piombino ha iniziato davvero bene questo campionato, ma abbiamo dimostrato cosa siamo in grado di fare.

Dopo la vittoria di Avellino siamo stati protagonista di un’altra buona prestazione in casa, e cercheremo di continuare su questa strada. Siamo un gruppo giovane e dunque abbiamo necessità di tempo per far amalgamare bene le cose e iniziare a giocare di squadra capendo bene i meccanismi. Pian piano però ci stiamo riuscendo, e ce ne stiamo accorgendo anche noi ad ogni allenamento. Con Desio sarà una partita sicuramente tosta, perché anche se è ancora presto la classifica parla chiaro. Sono un’ottima squadra, hanno gli stessi nostri punti, e giocano insieme da più tempo di noi. Mi aspetto una squadra preparata e una gara dura».

