Serie B – La Bakery Piacenza lotta e batte l’Andrea Costa 58-63

Ventiduesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025, e la Bakery Piacenza è ospite dell’Andrea Costa Imola sul neutro del palasport di Cervia.

La cronaca

La gara inizia con quasi 15’ di ritardo per un problema al cronometro dei 24”, che non si risolverà e quindi si giocherà con il conteggio manuale. Chiti inaugura dall’arco, e farà sei punti poco dopo. Si segna poco, ma Imola riesce comunque a raddoppiare i biancorossi sul 12-6 al 7’. Taddeo dalla lunetta sblocca Piacenza, che non riesce mai a segnare da sotto. Morvillo va a bersaglio in apertura di secondo quarto, con l’Andrea Costa che tocca il primo vantaggio in doppia cifra (19-9 all’8’).

Per coach Salvemini è tempo di chiamare timeout. Continuano a correre gli avversari, prima del parziale griffato Zoccoletti-Naoni-Klanskis per il -7. È di nuovo il canestro del centrone lettone a fissare il 23-18 che costringe Imola alla sospensione. Sale l’aggressività della Bakery che resta in scia e arriva ad una tripla dalla parità. La stoppata di Zoccoletti lancia il contropiede che Lanzi conclude sulla sirena del primo tempo.

Secondo tempo

Alla ripresa della contesa, gli ospiti riescono ad impattare a quota 34. Poi la tripla di Chiti e l’appoggio di Zoccoletti fanno 39 pari. Sono i liberi di Blair a dare il vantaggio ai biancorossi, che abbassano la concentrazione proprio nel momento migliore. Ne approfitta l’Andrea Costa che rimette prepotentemente il naso avanti al termine della terza frazione di gioco.

Piacenza non vuole però mollare, Chiti e Klanskis bucano il ferro in un minuto per il -1 che costringe Imola al timeout. I liberi di Blair servono ad impattare di nuovo la gara a quota 49. Poi Chiti spara dall’arco e Naoni segna in penetrazione per il +5 a 6’ dalla fine. In una partita dal basso punteggio, e che si decide in volata, sono i liberi di Taddeo e Chiti ad essere decisivi per la vittoria della Bakery.

Andrea Costa Imola-Bakery Piacenza 58-63

Parziali: 15-7, 29-28, 47-42.

Imola: Chiappelli 9, Sanguinetti, Klanjscek 22, Restelli 7, Martini 3, Toniato 7, Filippini 5, Fazzi, Pavani 2, Zedda 3, Benintendi ne. All. Angori.

Piacenza: Naoni 7, Klanskis 8, Perin ne, Morvillo 8, Longo, Zoccoletti 7, Blair 4, Chiti 18, Lanzi 4, Taddeo 7. All. Salvemini.