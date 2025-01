Presentazione del libro di Maurizio Pavesi “Istituto Tecnico Industriale di Piacenza” il 23 gennaio

Giovedì 23 gennaio alle ore 17,30 presso l’Archivio di Stato di Piacenza, al secondo piano di Palazzo Farnese, presentazione del libro di Maurizio Pavesi “Istituto Tecnico Industriale di Piacenza“. Una grande storia. Nascita e sviluppo della tecnica industriale a Piacenza.

Questo libro nasce da un mio atto di riconoscenza verso l’Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi”. È stato l’istituto dove ho insegnato matematica dal 1984 al 2021. In quegli anni ho conosciuto tanti docenti, non docenti e studenti che mi hanno accompagnato nella mia lunga attività d’insegnamento. Questo è un libro “aperto”: non potevo, infatti, avere la presunzione di riuscire a scrivere da solo la storia completa di ottant’anni di vita dell’Istituto. Mi sono quindi limitato a riscostruire prevalentemente la parte iniziale, quella che arriva fin verso la fine degli anni ’70, con qualche digressione in alcuni anni seguenti. Spero che questo libro serva da stimolo e che, nel tempo, qualcun altro voglia proseguire questo lavoro, aggiungendo altre persone, altre foto, altri documenti e altri avvenimenti che vadano sempre di più a completare quello che io ho qui iniziato. Questo Istituto ha avuto ed ha tuttora una storia importante nel panorama scolastico piacentino e non solo. È giusto quindi che essa sia raccontata per farne capire l’importanza non solo agli studenti che lo stanno frequentando e che lo frequenteranno, ma anche a tutta la cittadinanza.